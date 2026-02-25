Congo-Brazzaville: Parti congolais du travail - Firmin Ayessa, 42 ans au service de sa formation politique

Sur les 74 ans que le ministre d'Etat Firmin Ayessa a passés sur terre, il a servi le Parti congolais du travail (PCT) pendant 42 ans. Une oeuvre titanesque que les membres du parti ont salué à travers le digne hommage qu'ils lui ont rendu, le 23 février, au Palais des congrès de Brazzaville, en marge de l'hommage de la nation.

Emmenés par le secrétaire général du PCT, Pierre Moussa, les cadres, militants et sympathisants, ainsi que les membres des partis alliés ont témoigné leur reconnaissance au ministre d'Etat, ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale, Firmin Ayessa, décédé le 17 février à Istambul, en Turquie. Militant de longue date du PCT, Firmin Ayessa adhéré à cette formation politique en 1984. Son engagement l'a propulsé au Comté central en décembre 1990, au terme du 4e congrès extraordinaire. En 2006, il est élu membre du bureau politique et secrétaire permanent au terme du congrès extraordinaire du parti. A l'issue des 5e et 6e congrès ordinaires de 2019 et 2025, il est réélu membre du Comité central et du Bureau politique. Le 25 décembre 2024, Firmin Ayessa est nommé commissaire politique de la Fédération du PCT du département de Pointe-Noire.

Le membre du bureau politique du PCT, Accel Arnaud Ndinga-Makanda, dans son oraison funèbre, a loué les qualités de l'illustre disparu. « Ainsi que l'attestent les faits que nous venons de rappeler, le camarade Firmin Ayessa s'est caractérisé par le sens élevé de l'Etat. Technocrate discret et méticuleux, il était un homme qui a fait du sens du devoir et de la loyauté une identité personnelle car, nous pouvons dire sans risque de nous tromper, qu'il est resté aux côtés du Très grand camarade Denis Sassou N'Guesso, un fidèle parmi les fidèles », a-t-il témoigné.

Selon lui, Firmin Ayessa était un homme redoutable, un homme d'Etat accompli, un leader charismatique, communicateur aguerri et un fin négociateur, incarnant depuis plusieurs décennies une figure majeure de la vie politique et administrative congolaise. En effet, dans l'optique de la présidentielle de mars prochain, Firmin Ayessa a été nommé parmi les conseillers spéciaux du candidat Denis Sassou N'Guesso.

« Malheureusement, il ne sera pas à Pointe-Noire, le 28 février prochain, au lancement de la campagne électorale de notre candidat. Tel a voulu le sort. Très attaché au parti, Firmin Ayessa nous quitte au moment où il était en train de construire le siège du comité PCT du district de Makoua. On n'est jamais préparé au départ d'une personne ressource qui a montré ses qualités d'homme dévoué toute sa vie et qui laisse un vide dans nos coeurs, notamment dans celui de tous les membres de notre famille politique, le PCT », a regretté Accel Arnaud Ndinga-Makanda, précisant que Firmin Ayessa a toujours lutté pour les idéaux du parti et s'est toujours battu pour que le PCT soit digne de son épithète de parti de gouvernement.

« Notre père Firmin Ayessa s'en est allé presqu'en silence »

Présent à toutes les manifestations du parti, Firmin Ayessa a appris à être fort et à rester digne malgré les difficultés. Il a voulu transmettre au parti, d'après Accel Arnaud Ndinga-Makanda, le courage. « Il nous a appris à ne pas baisser les bras, et je suis persuadé que nous avons tous, au fond de nous, ces phrases qu'il aimait tant fredonner. Merci camarade de nous avoir partagé cette force et ce courage dont tu faisais montre. Merci d'avoir contribué à faire de notre famille politique, une équipe soudée et unie. C'est là, toute la richesse de l'héritage que tu nous laisses et qui se résume en un seul mot : la transmission. La transmission de tes valeurs humanistes, de tes idées, de ta force et de tes passions ; bref la transmission de ton histoire », a poursuivi le membre du bureau politique du PCT.

Véritable pilier de toute sa famille politique, Firmin Ayessa était, d'après ses collègues du parti, l'homme de la situation au quotidien. « En plus d'être un camarade aimant, tu étais sensible et généreux. Qu'allons-nous devenir sans toi ? Tu nous manques tellement. Parfois, nous nous surprenons à méditer en pensant à toi, à ces souvenirs heureux, tout en haïssant cette vie qui t'a arraché à notre chaleur et qui t'a pris de force malgré toi », a dit Accel Arnaud Ndinga-Makanda.

S'exprimant au nom de la famille éplorée, Belinda Ayessa a traduit leurs profonds et sincères remerciements au président de la République, Denis Sassou N'Guesso, au secrétaire général du PCT ainsi qu'à tous les militants et sympathisants pour toute l'attention dont la famille a été l'objet. « Depuis qu'il a été rappelé à Dieu le mardi 17 février dernier à Istanbul, en Turquie, notre père Firmin Ayessa s'en est donc allé presqu'en silence. Il nous laisse cependant en héritage, sa capacité affective. Sa présence était révélatrice de notre protection », a-t-elle déclaré en substance.