Congo-Brazzaville: Réinsertion des jeunes - Formation des gestionnaires du centre d'Aubeville

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, de l'Education civique, de la Formation qualifiante et de l'Emploi, Hugues œuvreront, a lancé, le 23 février à Brazzaville, les travaux du séminaire de formation des agents du centre d'insertion et de réinsertion des jeunes d'Aubeville, dans le département de la Bouenza.

Initié par l'ensemble des agences du Systèmes des Nations unies au Congo sous la direction technique du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), le séminaire de formation vise à améliorer les capacités des agents sur la mise en oeuvre d'un dispositif de qualité pour la prise en charge des jeunes en conflit avec la loi.

Les agents du centre d'Aubeville oeuvreront pour l'opérationnalisation d'un service de prise en charge holistique pour la réhabilitation et la réinsertion socio-économique durable des pensionnaires, le renforcement de la consolidation d'un programme pérenne doté d'un organigramme et d'un budget national régulier de fonctionnement, et, la mise en place des dispositions pratiques, stratégiques, administratives et réglementaires pour un accompagnement des jeunes à leur sortie du centre.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La formation qui sera assurée par des experts venus de divers horizons s'inscrit dans le cadre d'appui des Nations unies aux efforts du gouvernement congolais dans la formation, la réinsertion et la professionnalisation des jeunes. En effet, un document officiel des Nations unies souligne qu'« investir dans la formation et la création d'opportunités pour l'ensemble de la couche juvénile doit rester un préalable fondamental. Car ne pas investir dans la jeunesse d'aujourd'hui reviendrait à investir demain dans la lutte contre le chômage à grande échelle et tous ses corollaires ».

« Nous saluons, avec admiration, les efforts incessants du gouvernement de la République du Congo pour la conduite à bon port de la priorité jeunesse décrétée par son excellence, M. Denis Sassou-N'Guesso », a félicité la représentante résidente du Pnud au Congo, Adama-Dian Barry.

Hugues Ngouelondélé, quant à lui, a indiqué que cette formation marque une étape décisive dans le cadre de l'opérationnalisation du centre d'insertion et de réinsertion sociales des jeunes d'Aubeville dont les travaux ont déjà pris fin. « La formation qui sera dispensée durant ces trois jours revêt un caractère particulier, car elle s'articulera autour de la qualité du dispositif à mettre en place pour la prise en charge des jeunes en conflit avec la loi », a-t-il signifié.

A l'issue de la formation, les participants devraient être en mesure d'unifier les outils d'évaluation des jeunes pris en charge ; de standardiser les parcours de réinsertion ; d'outiller les cadres pour les interventions et d'instaurer une culture de performance ainsi que de redevabilité au sein du centre.

Le Centre d'insertion et de réinsertion sociales des jeunes d'Aubeville a pour mission essentielle de renforcer l'encadrement, la formation professionnelle qualifiante et l'autonomisation des jeunes. À cette fin, il met en oeuvre des dispositifs de réinsertion sociale fondés sur l'hébergement, l'instruction civique, les activités productives, entre autres une boulangerie, pour soutenir l'autosuffisance et une prise en charge sanitaire à travers un centre intégré.