Cote d'Ivoire: Carême - Raoul Aby offre des vivres à la communauté chrétienne et appelle à la prière à l'approche de Pâques

Dans un élan de solidarité et de foi, Raoul Aby a procédé le mardi 24 février 2026, à une remise de vivres à la communauté chrétienne de la commune de Marcory, au Foyer des jeunes. Ces vivres, composés de riz, de sucre, d'huile et de boîtes de conserve, visent à accompagner les fidèles catholiques et les autres confessions chrétiennes de Marcory durant ce mois de pénitence et de partage. Une initiative saluée par des prières et des bénédictions à l'endroit du donateur et de toute la population.

Ce geste a également été chaleureusement salué par le Révérend Lahis Joseph, de l'Église du Christianisme Céleste (quartier Résidentiel). En cette période de préparation spirituelle précédant Pâques, l'acte posé par Raoul Aby s'est voulu à la fois social et symbolique. Devant des fidèles rassemblés dans la ferveur, il a rappelé l'importance du partage et du soutien mutuel, particulièrement en ces temps où de nombreuses familles traversent des difficultés.

« Nous savons que le changement ne se décrète pas du jour au lendemain, mais chaque geste compte », a-t-il souligné, invitant chacun à tenir dans l'espérance jusqu'aux célébrations pascales. Il a exprimé le souhait de retrouver la communauté « à la veille de Pâques pour célébrer ensemble la résurrection du Christ », dans la joie et l'unité.

Les bénéficiaires, touchés par cette marque d'attention, ont élevé des prières pour leur bienfaiteur. « Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant nous accompagne en cette journée. Que nos prières montent vers Lui. Amen », ont-ils proclamé avec reconnaissance. Des paroles fortes ont également été prononcées : « Que Dieu vous ouvre puissamment les portes de Son Royaume et bénisse tous ceux qui vous entourent, notamment la commune de Marcory, afin que notre joie soit parfaite. »

La prière finale a été conduite par le Père Pascal Séka, curé de la paroisse Sainte-Bernadette de Marcory. Dans son message, il a rappelé : « notre soutien est au nom du Seigneur ». Faisant référence à l'épisode biblique de la traversée de la mer Rouge, il a évoqué les épreuves du désert, lorsque le peuple manquait de nourriture, pour souligner que la foi, unie à la solidarité, permet de surmonter les moments d'adversité. Cette cérémonie, empreinte de recueillement et d'espérance, aura ainsi renforcé les liens entre acteurs sociaux et religieux de Marcory, dans l'attente de la grande fête de la Résurrection de la Pâques.