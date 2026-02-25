Cote d'Ivoire: Carême 2026 - Le Président Alassane Ouattara fait un don de vivres à la communauté catholique

Le Président de la République, Alassane Ouattara, a procédé, à l'occasion du temps de carême, à une remise de don à l'Église catholique. C'était le 24 février 2026, à la cathédrale Saint Paul du Plateau, pour permettre aux fidèles de mieux vivre ce temps de pénitence et de privation.

La forte délégation ministérielle avec à sa tête la ministre d'État, ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, Anne Désirée Ouloto-Lamizana, comprenait le conseiller spécial du Président de la République en charge de la religion, les ministres Koffi N'Guessan, Myss Belmonde Dogo, Jean-Louis Moulot et Pierre Dimba.

Elle était heureuse de présenter les vivres et non-vivres à Ignace Cardinal Bessi Dogbo. Ce sont 1600 sacs de riz de 25 kg, 400 cartons d'huile, 1000 paquets de pâtes alimentaires, 150 cartons de sucre en poudre, 200 cartons de lait en poudre, 110 cartons de chocolat en poudre, 70 cartons de savon, 70 cartons de savon en poudre, 100 cartons de bouteille d'eau de javel. Ces dons sont destinés aux diocèses, aux communautés religieuses et centres. Cette action s'étendra à l'ensemble des communautés chrétiennes. Le coût total des dons s'élève à 100 millions de Fcfa.

Au cours des échanges, la ministre d'Etat Anne Désirée Ouloto-Lamizana a précisé que depuis mercredi dernier, chrétiens et musulmans sont rentrés dans une période de ressourcement. « Celui qui nous envoie, c'est votre frère, Son Excellence le Président Alassane Ouattara et son épouse Dominique Ouattara. Nous sommes ici pour porter un message de fraternité et de paix. Ce geste vient, au-delà de la prière et du jeûne, créer le vivre-ensemble pour une Côte d'Ivoire forte, rassemblée et qui continuera d'aller de l'avant. »

Ignace Cardinal Bessi Dogbo, archevêque d'Abidjan, a dit accueillir cette initiative avec joie et bonheur. Il a rappelé l'importance du carême, qui se décline en exercice de piété, l'aumône, la prière et le jeûne avant d'exprimer sa gratitude au Chef de l'État : « Sans l'aumône, le partage et le jeune, la prière serait stérile et ne pourrait plaire à Dieu.

Cette remise de don atteste la volonté du Président de la République de se rapprocher toujours plus de la justice et de son peuple. Un seul mot ressort de mon cœur et brûle mes lèvres : "Gratitude" pour l'effort de solidarité, de justice et de réconciliation, condition obligatoire d'une paix solide et durable. Infinie gratitude de l'Église catholique à l'endroit du Président de la République pour la solidarité. Ce geste est le signe ponctuel de la solidarité agissante à l'endroit de l'Eglise catholique. »

L'archevêque a rappelé le lien indissoluble de la solidarité et la réconciliation qui forme une unité. Par ailleurs, il a exprimé sa gratitude pour les efforts de solidarité et de réconciliation dans un contexte social de fraction. « Nous prions pour le Chef de l'État. Fasse Dieu que ses efforts aboutissent à un environnement toujours plus paisible qui rende la solidarité toujours plus délicieuse », a-t-il conclu.