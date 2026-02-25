Congo-Brazzaville: Présidence de la République - Denis Sassou N'Guesso en visite de travail à Impfondo

Le chef de l'Etat, Denis Sassou N'Guesso, est arrivé le 24 février dans l'après-midi à Impfondo, chef-lieu du département de la Likouala, où il procédera, entre autres, au lancement des travaux de construction du corridor 13 reliant le Congo à la Centrafrique et au Tchad.

Accueilli à sa descente d'avion par les corps constitués départementaux, le chef de l'Etat a pris, par la suite, un bain de foule tout au long de son passage. La visite du président de la République, en effet, est saluée par la population venue nombreuse à sa rencontre. « Nous voulons bien prouver au président de la République qu'ici, c'est chez lui et qu'il peut compter sur nous. Vous avez vu comment est-ce que nous avons tout fait pour mobiliser la population. Nous ne sommes pas allés dans les maisons pour prendre des gens, nous leur avons demandé tout juste de venir à l'aéroport pour recevoir le président de la République qui est un des fils de la Likouala », a justifié un des mobilisateurs.

Et un autre Likoualien d'ajouter : « Je suis trop joyeux de recevoir le président de la République dans notre département. Nous sommes là, motivés, pour recevoir notre président de la République jusqu'à nouvel ordre, même la nuit, nous serons-là ».

Un enthousiasme des grands jours également partagé par les femmes. « C'est un plaisir, nous recevons le président de la République dans la Likouala, nous en sommes enchantées », a lancé une d'entre elles.

Le programme de travail du chef de l'État dans cette partie du Nord du pays prévoit le lancement des travaux du corridor 13, route d'intégration sous régionale devant relier le Congo à la République centrafricaine (RCA) et au Tchad. Il s'agit notamment de la section Pokola-Mboua-Épéna-Impfondo-Dongou-Ényellé-Gouga, financée par la Banque africaine de développement (BAD). Du côté de la RCA, les travaux ont été officiellement lancés en avril 2025 à Mbaïki, avec un début de bitumage effectif en juillet de la même année. Ceci grâce au financement de la BAD de 164 milliards FCFA.

Notons que la première phase de ce projet intégrateur avait été lancée en mai 2023 par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso. Financée par la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, cette première phase consiste à la construction d'un pont de 616 mètres sur la rivière Sangha et au bitumage de l'axe Ouesso-Pokola.