Congo-Brazzaville: Ouenzé 1 - L'équipe locale de campagne du candidat Denis Sassou N'Guesso se met en ordre de bataille

Le directeur local de l'équipe de campagne du candidat Denis Sassou N'Guesso dans la première circonscription électorale de Ouenzé, Juste Désiré Mondelé, a présidé le 22 février dernier, une réunion de prise de contact avec la coordination locale, les responsables de campagne dans les trois quartiers, les zones et blocs ainsi que les leaders d'opinions.

Après la présentation des différents membres de l'équipe locale de campagne, le secrétaire général du Club 2002, Parti pour l'unité et la République (PUR), Juste Désiré Mondelé, a appelé les uns et les autres à la responsabilité. « Soyons conscients de la responsabilité des uns et des autres, parce qu'il n'y a pas un élément plus important que l'autre. Même moi, directeur local de campagne, je ne suis pas plus important dans ce dispositif que ceux qui m'entourent au niveau du présidium, ainsi de suite. Donc, chacun a son rôle à jouer. Nous avons besoin des dix doigts de la main, nous sommes une chaîne, il suffit qu'un maillon cale, nous bloquons tout le mécanisme », a-t-il rappelé.

Selon lui, pour atteindre les objectifs assignés à cette équipe de campagne, il faut faire confiance aux uns et aux autres, être véritablement soudés et complices comme d'habitude dans le quartiers 51, 54 et 59 de Ouenzé. A quelques jours de l'ouverture officielle de la campagne électorale comptant pour l'élection présidentielle des 12 et 15 mars prochains, Juste Désiré Mondelé a invité son équipe à tout mettre en oeuvre pour atteindre même les plus indécis.

« Le président Denis Sassou N'Guesso est un enfant de Ouenzé. Il habite le quartier 59. Donc, la charité bien ordonnée commençant par soi-même, il nous revient de véritablement faire en sorte que pendant les deux semaines de campagne, qu'il y ait une mobilisation générale à Ouenzé. Il faut qu'à la proclamation des résultats, notre candidat ait véritablement 100 % avec un taux de participation de 100 % à Ouenzé I. Aucune voix ne doit échapper à Ouenzé 1. Chacun de nous ici est directeur de campagne du candidat Denis Sassou N'Guesso là où il va se retrouver. Soyons-en fiers, je compte sur vous tous », a exhorté le directeur local de campagne du candidat de la majorité présidentielle à Ouenzé 1.

Président du Club 2002-PUR Brazzaville, Serge Mondelé Mbouma mesure l'ampleur de la responsabilité qui l'incombe. « Aujourd'hui, toute l'équipe de campagne mise en place s'est réunie pour la prise de contact et pour une forte mobilisation autour du travail qui sera mené pendant la durée de la campagne, avec l'ensemble des formations politiques de la majorité présidentielle. Ce qui est sûr, une stratégie on ne la divulgue pas, mais nous sommes prêts à occuper le terrain et à mobiliser massivement selon les consignes de la direction nationale de campagne qui veut que l'on lutte contre l'abstention. Donc, nous allons mobiliser au maximum possible la population, la conscientiser à aller exercer son droit et surtout à opter pour notre candidat », a-t-il laissé entendre.