Sénégal: Cantines scolaires et production locale - Le projet SALCSS veut ancrer l'alimentation scolaire dans les territoires

Un nouveau programme destiné à transformer les systèmes alimentaires locaux à partir des cantines scolaires a été officiellement lancé hier, 24 février 2026 à Dakar. Financé par le Centre de Recherches pour le Développement International (CRDI) pour une durée de quatre ans, le projet « Dynamiser les systèmes alimentaires locaux grâce aux cantines scolaires ». SALCSS est porté par un consortium réunissant l'Institut Prospectif Agricole et Rural (IPAR), le Groupe de Recherche et de réalisations pour le Développement rural (GRDR) et l'Institut panafricain pour la Citoyenneté, les Consommateurs et le Développement (CICODEV).

L'atelier de lancement, organisé le mardi 24 février, a rassemblé des représentants ministériels, des organisations de producteurs et des acteurs de la société civile, autour d'un objectif partagé. Il s'agit de repenser le modèle des cantines pour en faire un moteur de développement territorial durable.

Les intervenants, ont souligné que l'initiative s'inscrit dans un contexte national favorable. Le Sénégal s'est doté d'instruments politiques, comme la Stratégie de Souveraineté Alimentaire (SSA 2025-2034) et la nouvelle Loi d'Orientation Agro-Sylvo-Pastorale et Halieutique (LOASPH), qui visent à moderniser et à rendre plus durables les systèmes de production.

Dans le même élan, l'alimentation scolaire est désormais érigée en priorité nationale à travers la révision participative de la Politique Nationale d'Alimentation Scolaire (PNAS). L'objectif affiché consiste à promouvoir des cantines scolaires adossées à une production locale saine. La mise en place récente du Groupe Multisectoriel de l'Alimentation et de la Nutrition à l'École (GMSANE), s'inscrit dans cette dynamique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Un projet en action sur deux territoires ciblés

Le projet repose sur une recherche-action conduite dans deux départements aux profils contrastés. A Rufisque, dans la zone de Dakar, territoire périurbain marqué par le maraichage, il sera question d'analyser les dynamiques d'approvisionnement des cantines, à proximité des grands centres de consommation.

À Bignona dans la région de Ziguinchor, zone rurale caractérisée par une agriculture de subsistance et spécialisée notamment dans le riz et les fruits, l'accent sera mis sur les défis logistiques et organisationnels liés à l'éloignement des marchés.

Présentant les contours techniques du projet, M. Sidiki Kaba, chercheur et coordinateur à l'IPAR, a précisé la démarche retenue. « Le projet vise à concevoir des solutions innovantes avec les acteurs locaux », a détaillé M. Kaba.

« Nous allons passer par une phase de diagnostic, puis d'expérimentation de ces solutions, pour enfin évaluer leur impact et construire un plaidoyer en faveur des bonnes pratiques. » Il a également insisté sur l'importance cruciale de l'égalité de genre, soulignant le rôle prépondérant des femmes dans la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles.

Si les perspectives sont prometteuses, les défis à surmonter sont nombreux. Selon M. Kaba, ils concernent: la régularité de la production sur l'ensemble de l'année, la qualité des produits, la fluctuation des prix, la logistique et le déficit d'infrastructures de stockage, aussi bien dans les zones de production que dans les écoles.

Pour M. Abdoulaye Sarr, conseiller technique au ministère de l'Éducation nationale, le projet arrive à point nommé. « Une décision pour qu'elle soit durable, doit reposer sur des données probantes », a-t-il affirmé. Il a réitéré l'engagement de son département, pour qui les cantines scolaires sont devenues « une priorité majeure », avec l'élaboration d'un projet de loi et une inscription budgétaire croissante de l'État.

Représentant le ministère de l'Agriculture, M. Malick Badji, secrétaire d'état aux coopératives et à l'encadrement paysans, a salué la cohérence du projet avec la nouvelle vision de son ministère, fondée sur l'interaction avec l'ensemble de son écosystème agricole.

Il a plaidé pour une collaboration intersectorielle renforcée, entre les ministères de l'Éducation nationale, de l'Agriculture et des Collectivités territoriales. « Les cantines scolaires représentent une opportunité extraordinaire pour créer des marchés stables et sécurisés pour les petits producteurs, et valoriser nos produits locaux », a-t-il déclaré, soulignant la nécessité d'un financement pérenne et d'un accompagnement technique adapté.

Dr Laure Tall, au nom du consortium, a mis en avant l'ambition collective de l'initiative : « Ensemble, nous allons documenter les innovations, mesurer leur impact et nourrir le dialogue politique. »

Elle a appelé à faire des choix de société clairs, comme reconnaître les cantines comme des débouchés pour l'agriculture familiale et promouvoir des menus diversifiés à base de produits locaux de qualité. « Nos enfants doivent devenir les ambassadeurs d'une alimentation saine et locale », a-t-elle conclu. Les travaux de l'atelier, se poursuivront pour enrichir collectivement les méthodologies de recherche qualitative, quantitative, d'expérimentation et de plaidoyer.