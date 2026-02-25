Sénégal: Protection de l'enfance - Au-delà du scandale, l'exigence d'une réponse

Le Sénégal est ébranlé par un scandale pédocriminel qui a provoqué une vague d'indignation et d'inquiétude dans l'opinion. Dans ce contexte chargé d'émotion, plusieurs acteurs sociaux appellent à recentrer le débat sur l'essentiel en plaçant au premier plan, la protection effective des enfants.

Pour Garang Coulibaly, travailleur social engagé auprès des jeunes en situation de vulnérabilité, la réponse ne peut se réduire à l'indignation ou à la seule répression. Elle doit s'inscrire dans une politique globale, préventive et durable.

Depuis plusieurs jours, les révélations concernant des réseaux d'exploitation sexuelle de mineurs ravivent une inquiétude ancienne dans certaines zones touristiques du pays. Au-delà du choc médiatique, Garang Coulibaly rappelle une évidence trop souvent éclipsée. « Les vraies victimes sont les enfants », insiste-t-il, invitant à dépasser les débats sensationnalistes pour concentrer les efforts sur leur protection et leur accompagnement.

Le travailleur social souligne que les espaces touristiques, moteurs économiques importants, ne sauraient devenir des zones de prédation. L'attractivité internationale de certaines localités peut aussi attirer des individus mal intentionnés qui profitent de la précarité sociale des mineurs.

« Nos zones touristiques ne doivent jamais être des terrains de chasse », affirme-t-il, plaidant pour une vigilance accrue et une responsabilité collective associant autorités publiques, professionnels du tourisme et communautés locales.

Parmi les priorités avancées figure le renforcement du rôle de la police touristique. Pour Garang Coulibaly, celle-ci doit être pleinement mobilisée, visible et dotée de moyens suffisants afin de prévenir le racolage de mineurs et d'identifier rapidement les situations suspectes. Il appelle parallèlement à une application rigoureuse des lois en vigueur, considérant que la fermeté judiciaire constitue un signal dissuasif indispensable.

Toutefois, l'approche sécuritaire, ne peut suffire à celle seule. Le travailleur social attire l'attention sur des zones grises souvent négligées comme des maisons abandonnées, des dortoirs informels ou lieux d'hébergement collectifs où vivent des enfants livrés à eux-mêmes.

Ces espaces, insuffisamment contrôlés, deviennent parfois des points de vulnérabilité. Il recommande des inspections régulières et un encadrement administratif plus rigoureux afin d'éviter que ces lieux ne servent de relais à l'exploitation.

Au cœur de son analyse, Garang Coulibaly met en avant les causes structurelles. La pauvreté persistante, l'abandon scolaire, la désintégration familiale et l'absence d'encadrement éducatif créent un terrain propice aux abus.

« Tant que ces facteurs demeurent, les enfants resteront exposés », prévient-il. Pour lui, la prévention passe par le maintien des jeunes à l'école, le soutien aux familles fragiles et la mise en place de programmes sociaux de proximité.

Il appelle à une mobilisation nationale dépassant le strict cadre judiciaire. Collectivités territoriales, services sociaux, associations, écoles et leaders communautaires doivent agir de manière coordonnée. La protection de l'enfance, relève autant de la politique sociale que de la sécurité publique.

Dans un contexte marqué par l'émotion collective, Garang Coulibaly met en garde contre des réactions ponctuelles dictées par l'actualité. La lutte contre l'exploitation des mineurs exige, selon lui, une stratégie continue, fondée sur la prévention, la surveillance et l'accompagnement social.

« Protéger les enfants n'est pas une option. C'est une urgence nationale », conclut-il. Une affirmation qui résonne aujourd'hui comme un appel à transformer l'indignation en actions concrètes et durables, afin que plus aucun enfant ne devienne invisible face aux dérives d'un système qui n'a pas su le protéger à temps.