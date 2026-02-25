Sénégal: Questions d'actualité au gouvernement - Trois (03) heures de débats intenses sur les urgences nationales

L'Assemblée nationale a accueilli hier, mardi 24 février, le Premier ministre Ousmane Sonko et son gouvernement pour une quatrième séance de questions d'actualité au gouvernement. Le Premier ministre a défendu, durant plus de trois heures, l'action de son gouvernement devant une Assemblée nationale mobilisée.

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, est retourné hier, mardi 24 février, à l'Assemblée nationale avec l'ensemble de son gouvernement pour répondre aux questions d'actualité. Prévu par l'article 104 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, ce quatrième passage du chef du gouvernement et président du parti au pouvoir, Pastef/Les Patriotes, a été marqué par d'intenses débats de près de 3 h 15 (186 minutes) sur les principaux sujets ayant animé l'actualité nationale ces derniers jours.

Les discussions ont porté sur des dossiers variés : la situation des 18 supporters sénégalais emprisonnés au Maroc, la crise universitaire, l'affaire de l'homosexualité et la transmission volontaire du VIH/Sida, les bourses sociales, la sécurité routière et la récurrence des accidents.

Ont également été abordées les difficultés persistantes dans la campagne arachidière, la question de la dette publique, les relations avec le FMI, ainsi que le partenariat avec la société américaine Starlink, dirigée par Elon Musk, pour la fourniture d'internet.

Contrairement à la troisième séance de questions d'actualité tenue en novembre dernier, que l'opposition avait boycottée, cette fois-ci elle a pris part aux débats. Au total, 14 parlementaires ont pris la parole : 10 du groupe Pastef, 2 de Takku Wallu et 2 non-inscrits, pour un temps cumulé de 70 minutes (en moyenne 5 minutes par intervenant).

Face à cette salve de questions, le gouvernement a répondu à toutes les interpellations dans une démarche de transparence. Sept ministres, dont le Premier ministre lui-même, se sont relayés au pupitre pour apporter des éclairages détaillés pendant 116 minutes sur les différentes préoccupations soulevées par les parlementaires.

Lors de ce face-à-face avec la représentation nationale, Ousmane Sonko a également annoncé plusieurs mesures envisagées par son gouvernement pour répondre aux préoccupations identifiées.