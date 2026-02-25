Gabon: Boxe/Estuaire - Un gala pour mettre les pugilistes en activité

Les projecteurs de la Salle Nationale de Libreville se sont de nouveau allumés pour célébrer la boxe anglaise. Le week-end écoulé, dans une ambiance électrique, la Ligue de Boxe de l'Estuaire (LBE) a organisé une compétition d'envergure marquant une étape cruciale de sa saison sportive 2025-2026. Cette activité au-delà de la simple compétition, s'inscrit dans une volonté de redynamiser le noble art au Gabon.

Le choix de la Salle Nationale n'est pas anodin. Temple du sport gabonais, elle a vibré au rythme des uppercuts, accueillant un public venu nombreux soutenir les pugilistes locaux. Cette compétition a permis de mettre en lumière les talents émergents des différents clubs de la province, après les récentes rencontres de la ligue avec les présidents de clubs pour structurer la discipline.

Sur le ring, l'intensité était au rendez-vous. Les dames n'ont pas été en marge de cette compétition, elles ont présenté un niveau acceptable sur le ring. La Ligue de l'Estuaire, historiquement dominante comme en témoignent ses succès passés contre des ligues comme l'Ogooué-Lolo ou l'Ogooué-Maritime a une nouvelle fois prouvé suprématie technique. Les spectateurs ont pu assister à des duels de détection, permettant aux jeunes espoirs de se frotter au haut niveau.

Les arbitres sont également satisfaits de l'organisation de cette activité permettant de mettre les athlètes dans le rythme. Une démonstration de force confirmant l'objectif de la ligue de promouvoir la boxe dans les quartiers et de valoriser la formation de base. Malgré le succès populaire de ce tournoi, l'événement s'est déroulé dans une atmosphère particulière.

La boxe gabonaise traverse une zone de turbulences marquée par une rupture profonde entre les instances locales et nationales. Cette crise, qui semble s'enliser selon les observateurs locaux, n'a pourtant pas freiné l'ardeur des dirigeants de l'Estuaire. Au contraire, l'organisation de ce tournoi à la Salle Nationale apparaît comme un acte de résilience, prouvant que la boxe vit et prospère au niveau local, indépendamment des blocages administratifs supérieurs.

Le président de la LBE et son bureau exécutif ne comptent pas s'arrêter là. Des échanges sont déjà en cours pour organiser des rencontres inter-provinciales, notamment avec la ligue du Haut-Ogooué, qui a récemment exprimé son souhait de collaborer pour des galas communs durant cette saison 2025-2026.

L'objectif reste clair : offrir aux athlètes le temps de jeu nécessaire pour maintenir leur niveau de compétitivité, tout en préparant la relève pour les échéances internationales futures.