Ethiopie: Le ministère plaide pour une action coordonnée de lutte contre le commerce illicite

Addis-Abeba — Les autorités éthiopiennes ont réitéré la nécessité d'intensifier la coopération interinstitutionnelle afin de combattre efficacement le commerce illicite, un phénomène aux multiples ramifications économiques et sociales.

Intervenant lors du 4e Sommet national sur la lutte contre le commerce illicite, organisé sous le thème « Engagement commun pour lutter contre le commerce illicite », le commissaire adjoint aux recettes, Azezew Chane, a souligné que, bien que le programme de réformes macroéconomiques engagé par le gouvernement ait permis de réduire certains impacts, la menace demeure évolutive et exige une vigilance permanente.

Il a précisé que le commerce illicite couvre un large éventail d'activités illégales, notamment la traite des êtres humains, l'exploitation et le commerce illégal des ressources naturelles, les violations de la propriété intellectuelle, la circulation de produits dangereux pour la santé et la sécurité, la contrebande de biens soumis à accise ainsi que les flux financiers illicites issus d'activités frauduleuses.

Selon lui, ces pratiques portent gravement atteinte aux opérateurs économiques légitimes, fragilisent les recettes publiques et compromettent la stabilité sociale.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a rappelé que le gouvernement a déjà mis en œuvre plusieurs mesures pour endiguer ce phénomène, tout en insistant sur la nécessité d'une action concertée et durable de l'ensemble des institutions concernées.

De son côté, Liku Beyene, responsable du commerce intérieur au sein du ministère du Commerce et de l'Intégration régionale, a indiqué que des solutions technologiques sont en cours de déploiement afin de renforcer les mécanismes de contrôle et de traçabilité.

Aynalem Abayneh, vice-président de la Ethiopian Chamber of Commerce and Sectoral Associations, a pour sa part affirmé que le commerce illicite dépasse le cadre d'une simple infraction économique.

Il l'a qualifié de crise multidimensionnelle ayant des répercussions sur la stabilité budgétaire, le développement industriel, la santé publique, la protection des consommateurs et la sécurité nationale.

Il a enfin réaffirmé l'engagement de la Chambre à collaborer étroitement avec les parties prenantes afin de renforcer la sensibilisation des commerçants et de prévenir toute forme de commerce illégal.