Afrique: Inauguration du musée mémorial Nelson Mandela à Addis-Abeba - Un hommage au rôle historique du pays dans la libération africaine

Addis-Abeba — Le musée mémorial dédié à Nelson Mandela a été inauguré ce jour à Addis-Abeba, célébrant le rôle déterminant de l'Éthiopie dans les luttes pour la liberté et l'indépendance du continent africain.

Lors de la cérémonie, le commissaire général de la police fédérale éthiopienne, Demelash Gebremichael, a souligné la portée symbolique du site choisi : l'ancien terrain d'entraînement où Mandela a suivi une formation militaire en 1962.

Selon lui, ce lieu historique incarne l'héritage du leader sud-africain et renforce les liens fraternels entre les nations africaines.

Il a rappelé que la formation reçue par Mandela en Éthiopie constitue un chapitre majeur de l'histoire commune des deux pays.

À cette époque, après la répression violente des manifestations pacifiques en Afrique du Sud, Mandela s'était engagé dans la lutte armée, menant à la création de la branche militaire du African National Congress (ANC).

L'Éthiopie, symbole de souveraineté en tant que plus ancienne nation indépendante d'Afrique, avait alors été choisie pour soutenir cette formation stratégique.

Durant son séjour, Mandela aurait reçu un entraînement en guérilla, en maniement des armes et en techniques d'explosifs -- des compétences qui ont marqué un tournant dans son engagement pour la libération de l'Afrique du Sud.

Le commissaire général a également mis en avant le rôle historique de la police éthiopienne, l'une des plus anciennes institutions sécuritaires du continent, dans les mouvements de libération africains et dans les missions contemporaines de maintien de la paix, notamment au Soudan, au Soudan du Sud et en Somalie.

De son côté, l'ambassadrice d'Afrique du Sud en Éthiopie, Nonceba Losi, a salué un mémorial qui honore non seulement Mandela, mais aussi l'amitié durable et les luttes partagées entre les deux nations.

Elle a évoqué le voyage discret de Mandela en 1962, effectué sous le règne de l'empereur Haile Selassie, qu'elle a qualifié de moment décisif dans la formation de sa vision panafricaine.

« L'histoire ne murmure pas ; elle triomphe », a-t-elle affirmé, soulignant que l'Éthiopie n'a pas été une simple étape dans le parcours de Mandela, mais un véritable tournant.

Pour l'ambassadrice, ce musée symbolise l'unité africaine, la solidarité et l'aspiration collective à la liberté.

Elle a exprimé la gratitude de son pays envers l'Éthiopie pour son soutien constant durant la lutte contre l'apartheid, tout en réaffirmant l'engagement des deux États à renforcer leur coopération en faveur de la paix, de la sécurité et du développement en Afrique.

Ce mémorial se veut ainsi un héritage vivant, destiné à inspirer les générations futures et à rappeler la force de l'unité africaine face à l'adversité.