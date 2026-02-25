Ethiopie: Le président israélien Isaac Herzog se rend à Addis-Abeba pour une visite officielle

25 Février 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le président d'Israël, Isaac Herzog, s'est rendu à Addis-Abeba aux premières heures de ce matin pour une visite officielle visant à renforcer les liens diplomatiques entre les deux nations.

À son arrivée à l'aéroport international de Bole, le président Herzog a été chaleureusement accueilli par le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, et le ministre d'État l'ambassadeur Berhanu Tsegaye.

Au cours de sa visite, le président Herzog doit tenir des pourparlers de haut niveau avec de hauts responsables gouvernementaux éthiopiens.

Les discussions devraient porter sur le renforcement de la coopération bilatérale dans des secteurs clés et le consolidation de la relation de longue date entre les deux pays.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2026 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.