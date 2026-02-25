Ethiopie: Le président israélien Isaac Herzog se rend à Addis-Abeba pour une visite officielle

Addis-Abeba — Le président d'Israël, Isaac Herzog, s'est rendu à Addis-Abeba aux premières heures de ce matin pour une visite officielle visant à renforcer les liens diplomatiques entre les deux nations.

À son arrivée à l'aéroport international de Bole, le président Herzog a été chaleureusement accueilli par le ministre éthiopien des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, et le ministre d'État l'ambassadeur Berhanu Tsegaye.

Au cours de sa visite, le président Herzog doit tenir des pourparlers de haut niveau avec de hauts responsables gouvernementaux éthiopiens.

Les discussions devraient porter sur le renforcement de la coopération bilatérale dans des secteurs clés et le consolidation de la relation de longue date entre les deux pays.