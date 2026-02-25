Afrique: FESPACO 2027 - L'appel à films lancé pour la 30e édition

Ce mardi 24 février 2026, le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco) a officiellement lancé son appel à films pour sa sélection officielle. La 30e édition du festival est prévue du 27 février au 6 mars 2027.

L'annonce a été faite ce mardi via une conférence de presse diffusée en direct sur la page Facebook de l'organisation. Directeur général de l'Agence burkinabè de la cinématographie et de l'audiovisuel (ABCA), Alex Moussa Sawadogo s'est chargé de donner l'information. « Il est porté à la connaissance des professionnels du cinéma et de l'audiovisuel que les inscriptions pour la sélection officielle des films sont ouvertes », renseigne-t-il, précisant toutefois que cela concernait exclusivement les professionnels des secteurs mentionnés. La date limite des dépôts est prévue pour le 20 septembre 2026.

Notons par ailleurs que pour chaque film, le candidat doit payer 50 euros, soit 32.798 francs CFA. Les membres du comité de sélection quant eux seront des scénaristes, critiques, monteurs, producteurs, scénaristes, et directeurs artistiques reconnus dans le monde de la culture.

Les organisateurs renseignent également que l'édition 2025 a accueilli 53 pays représentés, 625 séances de projections dont 36 hors des murs. Faisant le bilan de l'édition 2025, le directeur général de l'ABCA, ancien délégué général du Fespaco, a estimé que la manifestation créée en 1969 est montée en puissance, avec 53 pays représentés, 625 séances de projections, dont 36 hors les murs, avec 2000 journalistes accrédités.