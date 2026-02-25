Afrique: Lancement du Programme intégré de transformation de l'aviation - La BAD organise un forum du 25 au 26 février à Nairobi

Le Groupe de la Banque africaine de développement organise les 25 et 26 février 2026 à Nairobi et en ligne, le Forum sur les compagnies aériennes, les capitaux et la connectivité. Selon un communiqué de presse, le forum sera une occasion pour lancer le Programme intégré de transformation de l'aviation (Iatp) pour l'Afrique.

Cette plateforme continentale de modernisation et de financement, explique-t-on, est alignée sur le Plan continental d'investissement dans les infrastructures aéronautiques de l'Union africaine, estimé à 30 milliards de dollars américains. L'Iatp s'appuie sur une Facilité de financement et de connectivité de l'aviation (Afcf) de sept milliards de dollars pour une mobilisation à grande échelle des capitaux privés et institutionnels pour bâtir un écosystème aéronautique africain intégré, sûr, compétitif et aligné sur les objectifs climatiques.

Le directeur du département infrastructures et du développement urbain, Mike Salawou et Alex Mbiru, directeur général du Bureau régional du Groupe de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Est prendront part à la rencontre. Parmi les autres participants, figureront des ministres des Transports, des responsables de l'Association des compagnies aériennes africaines, des dirigeants de compagnies aériennes, des agences de crédit à l'exportation, des responsables de sociétés de fret, des acteurs de la logistique des corridors commerciaux ainsi que des assureurs, etc.

Le forum permettra entre autres de présenter l'architecture de l'Iatp et mettre en évidence la Plateforme panafricaine de financement de l'aviation (Pafp) ainsi que les instruments de financement et de partage des risques associés, faciliter un dialogue structuré entre les compagnies aériennes africaines et les fournisseurs de capitaux afin d'aligner les réalités opérationnelles, les perceptions du risque et les exigences de bancabilité.

Il sera également question d'identifier et faire progresser des transactions pilotes prioritaires pour accélérer la mise en oeuvre et démontrer des solutions de financement aéronautique évolutives, de renforcer la collaboration au sein de l'écosystème aéronautique africain au service de la connectivité, de la compétitivité et de l'intégration régionale dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) et du Marché unique du transport aérien africain (Saatm).