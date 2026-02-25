Congo-Kinshasa: Intensification des combats entre l'AFC/M23 et Wazalendo à Masisi et Kalehe

25 Février 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Les combats opposant le mouvement rebelle AFC/M23 à la coalition Wazalendo, alliées à l'armée congolaise, continuent de s'intensifier dans les territoires de Masisi et de Kalehe (Nord-Kivu). Selon plusieurs sources locales, les affrontements de ce mercredi se concentrent dans le village de Kasenyi, groupement Kibabi 1er, ainsi qu'à Mahanga, dans le groupement Nyamaboko 1er. Les rebelles auraient lancé une contre-offensive après la reconquête de plusieurs positions par les forces gouvernementales.

Depuis tôt ce mercredi, de fortes détonations d'armes lourdes et légères sont signalées à Mahanga, dans la localité de Butsike. Mardi soir déjà, la coalition des Wazalendo, alliées aux FARDC, avait reconquis les villages de Kazinga et Ndete.

Des sources locales affirment que les miliciens tentent désormais de reprendre l'ensemble de cette entité afin de poursuivre leur progression vers Masisi-Centre.

Pour la reconquête de Rubaya

Parallèlement, d'autres sources signalent une contre-attaque de l'AFC/M23 contre les Wazalendo à Kasenyi. L'objectif serait notamment de bloquer l'avancée des forces pro-gouvernementales en direction de la cité minière de Rubaya, qui demeure sous contrôle rebelle.

Ces affrontements, qui marquent ce mercredi leur 10e jour consécutif, aggravent la crise humanitaire dans la région. La majorité des habitants de Kazinga, Ndete, Chugi et Kaniro et environs avaient déjà fui leurs villages. Depuis ce matin, ce sont les habitants et plusieurs éleveurs de Mahanga qui quittent, à leur tour, la zone par crainte des combats.

À Rubaya, la situation reste extrêmement tendue depuis qu'une position rebelle a été ciblée mardi, aux environs de 3 heures du matin, par une frappe aérienne des FARDC. Là aussi, certains habitants ont fui, redoutant d'éventuelles représailles, indiquent différentes sources.

