Togo: Les évêques en conclave

25 Février 2026
Togonews (Lomé)

La session ordinaire de la Conférence des évêques du Togo (CET) se tient actuellement à Lomé, en présence de Mgr Ruben Darius Ruiz Mainardi, Nonce apostolique près le Togo.

Au cours de ces assises, les évêques dressent un état des lieux de la vie de l'Église à travers les différents diocèses, paroisses et oeuvres pastorales. Les échanges portent notamment sur la formation du clergé, la vitalité des communautés chrétiennes, l'éducation catholique, les œuvres sociales, ainsi que les défis liés à l'évangélisation et à l'encadrement de la jeunesse.

La dimension sociopolitique occupe également une place importante dans les discussions. Les prélats examinent la situation nationale sous l'angle de la cohésion sociale, du climat politique et des attentes des populations. Fidèle à sa mission pastorale, l'Église entend formuler des orientations et, le cas échéant, des recommandations à l'endroit des pouvoirs publics.

À l'issue des travaux, un communiqué final devrait préciser les principales conclusions et les messages adressés aux fidèles comme aux autorités.

