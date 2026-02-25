Burkina Faso: Cancer du sein - Plus de 20 femmes opérées lors d'une campagne gratuite à Ziniaré

Il a été dit à Kantigui que plus de 20 femmes ont été opérées au cours de la campagne gratuite de chirurgie mammaire qui s'est déroulée du 18 au 19 février au CHU de Ziniaré. Cette initiative, a-t-on indiqué, s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein.

La campagne, selon la source de Kantigui, a été conduite par le Pr Nayi Zongo, chirurgien oncologue et coordonnateur du Programme national de lutte contre le cancer, avec pour objectif d'améliorer l'accès aux soins spécialisés pour les patientes atteintes de pathologies mammaires, notamment le cancer du sein. Durant deux jours, a expliqué l'interlocuteur de Kantigui, les équipes médicales se sont mobilisées pour assurer des interventions chirurgicales gratuites, offrant ainsi une prise en charge salvatrice à des femmes souvent confrontées à des (...)