Cote d'Ivoire: SIA 2026 - Assahoré Konan Jacques tisse des alliances pour la restauration forestière ivoirienne

Dans le cadre de la participation du ministère des Eaux et Forêts à la 62e édition du Salon international de l'agriculture, à Paris, la journée du mardi 24 février 2026 a été marquée par une intense activité diplomatique et technique pour le Ministre des Eaux et Forêts, Assahoré Konan Jacques.

Au Parc des Expositions de la Porte de Versailles, l'émissaire du gouvernement ivoirien a multiplié les rencontres stratégiques avec des institutions françaises de référence dans les domaines forestier, agricole et environnemental.

Cette séquence a été principalement consacrée à la visite des stands de structures de premier plan telles que l'Office national des forêts (Onf), France Bois Forêt, l'Agence française de développement (Afd) et l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Le ministre et sa délégation ont également échangé avec des instituts de recherche, notamment INRAE, CIRAD et IRD.

Les discussions ont porté sur des thématiques cruciales pour la Côte d'Ivoire : innovation technologique, recherche appliquée, développement de semences améliorées, certification forestière, gestion des feux de brousse et mécanismes de restauration du couvert forestier.

Les échanges ont également permis d'explorer des solutions techniques et scientifiques susceptibles de renforcer la gestion durable des écosystèmes et d'accélérer la transition vers une économie forestière plus résiliente.

À travers ces rencontres, le Ministre Assahoré Konan Jacques a mis en avant les ambitions du gouvernement ivoirien en matière de reconstitution du patrimoine forestier national et de lutte contre la dégradation des ressources naturelles. Il a souligné la nécessité de consolider des partenariats stratégiques solides, fondés sur le transfert de compétences, l'innovation et le financement durable.

Au terme de cette journée riche en perspectives, le patron du MINEF a réaffirmé la détermination de son département ministériel à promouvoir des approches novatrices, inclusives et adaptées aux réalités locales, en vue de garantir une gestion durable et résiliente des ressources naturelles ivoiriennes.