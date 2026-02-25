Cote d'Ivoire: Énergie/Éclairage public - Le pays inaugure son premier démonstrateur intelligent, connecté et télégéré

Une avancée majeure avec la mise en service d'une solution d'éclairage public connecté, ajustable et télégéré, première du genre en Côte d'Ivoire.

Plateau, le coeur d'Abidjan, sur le boulevard de la République, l'avenue Chardy et la rue Anatole Joseph Anoma, la lumière scintille désormais au sein d'un écosystème technologique intégré. Au total, 121 luminaires connectés ont été installés sur ces axes stratégiques, marquant une première nationale en matière de smart lighting. L'inauguration officielle a eu lieu le 24 février 2026, dans la commune du Plateau.

Dans son allocution, le directeur de la Maîtrise de l'énergie, Gnigbognima Siriki, représentant le directeur général de l'Énergie, a souligné la portée stratégique du projet. « Au-delà de l'innovation, les résultats attendus sont concrets : baisse significative de la consommation électrique, amélioration de la qualité de l'éclairement et optimisation de l'exploitation grâce à la télégestion », a-t-il déclaré.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a ajouté : « Chaque kilowattheure économisé, c'est un budget public mieux utilisé, une empreinte carbone réduite et une meilleure résilience de nos collectivités. » Rappelant les enjeux financiers, il a précisé qu'« en 2024, l'État a consacré 65 milliards de Fcfa au règlement de sa facture d'électricité, contre 38,7 milliards de Fcfa en 2020 », illustrant ainsi la nécessité d'accélérer l'efficacité énergétique.

Selon lui, le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie encourage pleinement ce type d'initiatives, qui répondent à trois priorités majeures : accélérer l'efficacité énergétique dans les services urbains ; moderniser l'éclairage public grâce au pilotage intelligent et à une maintenance optimisée ; préparer le passage du pilote à des programmes de plus grande envergure.

« C'est d'ailleurs dans cet esprit que le ministère s'apprête à lancer, dès cette année, le Programme de maîtrise de l'énergie, dont la composante 2 permettra de remplacer environ 31 000 lampes du parc d'éclairage public par des luminaires Led dans le Grand Abidjan », a-t-il annoncé.

Bénéficiaire du projet, le représentant du maire du Plateau, le conseiller municipal Doumbia Boubakary, s'est réjoui de cette avancée majeure. Il a indiqué que le projet a été rendu possible grâce à un financement de 500 millions d'euros (environ 328 milliards de Fcfa) accordé par la Direction générale du Trésor français, ainsi qu'à la contribution de la mairie du Plateau, à hauteur de 100 millions de Fcfa, pour l'élaboration d'un Schéma directeur d'aménagement lumière (Sdal).

De son côté, Ihssane Slimani Houti, ministre-conseillère pour les Affaires économiques et représentante de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire, a salué une « étape importante » de ce projet financé dans le cadre du Fonds d'études et d'aide au secteur privé (Fasep). Elle a souligné que cette initiative répond à des objectifs clairs : maîtrise des coûts énergétiques, amélioration de la sécurité, bien-être des habitants, valorisation de l'espace urbain et dynamisme économique.