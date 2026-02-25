Cote d'Ivoire: Sécurité aux frontières nord - Le pays et les Etats-Unis renforcent leur partenariat

Dans le cadre du renforcement de la sécurité aux frontières nord mais aussi de la stabilité nationale, les Forces armées de Côte d'Ivoire (Faci) en partenariat avec les Etats-Unis ont effectué une visite sur lesdites frontières, pour marquer les cinq ans de la zone opérationnelle nord, rapporte un communiqué de l'ambassade des Etats-Unis en date du 24 février 2026.

Cette zone met en exergue l'engagement de la Côte d'Ivoire à prévenir les menaces transfrontalières et à consolider la stabilité nationale. Au cours de cette visite, les responsables ont échangé sur les efforts continus en vue de renforcer la préparation, la coordination et le professionnalisme.

Selon le communiqué, les Etats-Unis collaborent avec la Côte d'Ivoire à travers la formation, la fourniture des équipements essentiels et la mise en oeuvre des programmes de développement de compétences afin de renforcer la sécurité aux frontières et d'accroître l'efficacité opérationnelle.

Cette coopération a duré plus de 100 semaines cumulées de formation spécialisée y compris les forces spéciales, l'infanterie, la médecine de combat, les drones et les programmes civilo-militaires, ainsi que la fourniture de véhicules blindés et tactiques, et des milliers d'ensembles d'équipements de protection.

En effet, les unités soutenues par cette coopération sont déployées et contribuent aux efforts de protection des communautés.

« La Côte d'Ivoire continue de démontrer un leadership fort dans le renforcement de la sécurité des frontières et la lutte contre le terrorisme », a déclaré le chargé d'affaires, Junaid Munir. Puis de renchérir : « Notre partenariat repose sur nos intérêts communs et un principe simple : une stabilité durable ouvre des opportunités. Ensemble, nous construisons un environnement plus sûr qui soutient la croissance économique et un avenir plus prospère pour nos deux pays ».