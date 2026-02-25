Afrique: Coopération ivoiro-américaine - Des signaux forts qui confirment un pays sûre et attractive

Alors que certaines informations récentes tendent à présenter la Côte d'Ivoire comme une destination à risque pour les voyageurs et les résidents étrangers, les faits démontrent une réalité bien différente. Les relations soutenues entre Abidjan et Washington, ainsi que l'intensité de la présence américaine dans le pays, illustrent au contraire un environnement sécuritaire stable et rassurant.

Dans une publication datée du 23 février 2026, l'Ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire a annoncé que le Chargé d'affaires, Junaid Munir, a rendu visite au ministre ivoirien des Sports, Metch Silas Adjé. Cette rencontre visait à explorer les opportunités de collaboration en matière de diplomatie sportive, à l'approche de la Coupe du monde de football 2026 et des Jeux olympiques d'été de 2028.

Au-delà du sport, ce rendez-vous traduit la solidité des relations entre les deux pays, quelques mois après le départ de l'ex-ambassadrice Jessica Davis Ba, dont le mandat de près de trois ans a été marqué par des visites de haut niveau. Parmi elles, celle du sous-secrétaire d'État aux Affaires économiques, Jacob Helberg, en décembre 2025, à l'occasion de l'investiture du Président Alassane Ouattara.

Autre visite marquante : celle du secrétaire d'État américain Antony Blinken en janvier 2024. Son séjour a permis de renforcer la coopération sécuritaire, notamment à travers l'appui à l'Académie internationale de lutte contre le terrorisme. Il avait également assisté à un match de la Coupe d'Afrique des nations 2023, symbole d'un climat de confiance et de sérénité.

La coopération militaire s'est également illustrée par la participation d'un détachement de l'armée américaine au défilé de la fête nationale du 7 août 2025 à Bouaké, un geste fort témoignant d'un partenariat stratégique assumé.

Parallèlement, la Côte d'Ivoire a considérablement modernisé son dispositif de défense et de sécurité. Le renforcement des capacités opérationnelles, combiné au déploiement d'un vaste réseau de vidéosurveillance sur l'ensemble du territoire, contribue à consolider un climat sécuritaire stable.

Dans ce contexte, le pays demeure une destination prisée des investisseurs et des touristes. Plusieurs projets financés ou cofinancés par le gouvernement américain, dont la construction d'un data center présenté comme le plus grand d'Afrique de l'Ouest, sont en cours.

À l'approche du Mondial 2026, pour lequel la sélection ivoirienne est qualifiée, des milliers de supporters sont attendus. Un afflux qui témoigne, là encore, de la confiance accordée à la Côte d'Ivoire : un pays qui ne fait pas peur, mais qui rassure et attire.