Sénégal: Escroquerie - 7 millions de FCFA soutirés à une dame pour un visa pour les Etats-Unis

25 Février 2026
Le Soleil (Dakar)
Par M. Dieme

Un individu a été déféré le 23 février dernier devant le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar, pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux sur document de voyage, escroquerie au visa et complicité. Il a soutiré 7 millions de francs CFA à une dame pour un visa pour les États-Unis.

La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants (DNLT), rattachée à la Direction de la Police aux frontières, a déféré ce 23 février 2026 un individu devant le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Ce dernier est poursuivi pour : association de malfaiteurs, faux et usage de faux sur document de voyage, escroquerie au visa et complicité. En réalité, selon la police nationale, l'affaire remonte au 30 juin 2025, lorsqu'une victime a déposé plainte contre le mis en cause. Ce dernier lui aurait soutiré la somme de 7 070 000 FCFA en lui promettant un visa pour les États-Unis.

« Le mode opératoire était bien rodé : après une mise en relation lors d'un forum au village artisanal de Soumbédioune, le suspect recevait la victime à son domicile à Ngor pour percevoir les fonds par tranches », rapporte la police. Ainsi, pour rassurer sa victime, il lui a transmis la photo d'un visa Schengen falsifié, avant de réclamer des frais supplémentaires pour un billet d'avion, puis de devenir injoignable.

Grâce à un avis de recherche aux frontières émis par la DNLT, le suspect a été intercepté à l'Aéroport International Blaise Diagne (AIBD). Lors de son interrogatoire, il a selon les enquêteurs, reconnu avoir encaissé les fonds avant de les dépenser à des fins personnelles, prétextant une annulation de la demande sur la plateforme de l'Ambassade. Il a également admis que l'image du visa envoyée était un faux confectionné par un complice.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.