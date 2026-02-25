Sénégal: Escroquerie - 7 millions de FCFA soutirés à une dame pour un visa pour les Etats-Unis

Un individu a été déféré le 23 février dernier devant le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar, pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux sur document de voyage, escroquerie au visa et complicité. Il a soutiré 7 millions de francs CFA à une dame pour un visa pour les États-Unis.

La Division nationale de lutte contre le trafic de migrants (DNLT), rattachée à la Direction de la Police aux frontières, a déféré ce 23 février 2026 un individu devant le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance hors classe de Dakar. Ce dernier est poursuivi pour : association de malfaiteurs, faux et usage de faux sur document de voyage, escroquerie au visa et complicité. En réalité, selon la police nationale, l'affaire remonte au 30 juin 2025, lorsqu'une victime a déposé plainte contre le mis en cause. Ce dernier lui aurait soutiré la somme de 7 070 000 FCFA en lui promettant un visa pour les États-Unis.

« Le mode opératoire était bien rodé : après une mise en relation lors d'un forum au village artisanal de Soumbédioune, le suspect recevait la victime à son domicile à Ngor pour percevoir les fonds par tranches », rapporte la police. Ainsi, pour rassurer sa victime, il lui a transmis la photo d'un visa Schengen falsifié, avant de réclamer des frais supplémentaires pour un billet d'avion, puis de devenir injoignable.

Grâce à un avis de recherche aux frontières émis par la DNLT, le suspect a été intercepté à l'Aéroport International Blaise Diagne (AIBD). Lors de son interrogatoire, il a selon les enquêteurs, reconnu avoir encaissé les fonds avant de les dépenser à des fins personnelles, prétextant une annulation de la demande sur la plateforme de l'Ambassade. Il a également admis que l'image du visa envoyée était un faux confectionné par un complice.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn