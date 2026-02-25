Afrique de l'Ouest: La CEDEAO veut accélérer le commerce intra-communautaire en 2026

Session ordinaire de la Conférence des Chefs d'État de la CEDEAO (Archive)

La 6ᵉ législature du Parlement de la Commission économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO) s’est officiellement ouverte le 23 février 2026 à Abuja, au Nigeria, marquant le lancement de la première session extraordinaire de l’institution pour l’année 2026.

La cérémonie d’ouverture a été présidée par Mme Hadja Mémounatou Ibrahima, Présidente du Parlement de la CEDEAO. Cette session coïncide avec la tenue d’un séminaire parlementaire de haut niveau consacré à l’approfondissement de l’intégration régionale et à l’expansion du commerce intra-communautaire.

Intégration économique et commerce au cœur des priorités

Un séminaire placé sous le thème « Approfondir l’intégration régionale à travers la ZLECAf : opportunités et défis pour l’expansion du commerce intra-communautaire » a permis de mettre en lumière les ambitions économiques de la région.

La présidente du Parlement a rappelé que l’Afrique de l’Ouest a enregistré un taux de croissance moyen d’environ 5 % au cours de la dernière décennie. Toutefois, le commerce intra-CEDEAO demeure inférieur à 10 %, un niveau jugé insuffisant au regard du potentiel régional.

Elle a ainsi appelé à une mise en œuvre effective de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), présentée comme un levier stratégique d’industrialisation, de création de valeur ajoutée et de croissance inclusive.

Pour 2026, les priorités du Parlement s’articuleront autour de l’intégration économique, de la consolidation de la démocratie, ainsi que du renforcement de la paix et de la sécurité, considérés comme des piliers essentiels d’une prospérité durable en Afrique de l’Ouest.

Démocratie et processus électoraux

Sur le plan politique, la Présidente du Parlement a salué la levée des sanctions contre la Guinée, à la suite de l’élection présidentielle de décembre 2025. Elle a également réaffirmé le soutien de l’institution à l’organisation d’élections crédibles prévues en 2026 au Cap-Vert, en Gambie et au Bénin.

Elle a insisté sur le fait que la solidarité régionale face au terrorisme et à la criminalité transnationale organisée constitue une responsabilité collective nécessitant une coopération renforcée entre États membres.

Appel à une intégration plus poussée

Plusieurs personnalités ont pris la parole lors de la cérémonie, dont le vice-président du Sénat nigérian, Barau Jibrin, qui a plaidé pour l’application effective des protocoles commerciaux de la CEDEAO, l’harmonisation des normes, la mise en place de systèmes numériques de suivi des échanges et la protection des petites et moyennes entreprises.

Représentant le président de la Commission de la CEDEAO, le commissaire aux Affaires économiques et à l’Agriculture, Dr Kalilou Sylla, a réaffirmé l’engagement de la Commission en faveur de la démocratie, de l’intégration régionale et du développement durable. Il a souligné que la démocratie demeure le socle de l’intégration et la condition première du développement, avertissant que tout recul démocratique compromet les progrès économiques et accentue la pauvreté.

Présentant la CEDEAO comme l’un des modèles les plus avancés d’intégration sur le continent, il a insisté sur la nécessité de dépasser une simple logique commerciale pour promouvoir la production locale, la transformation industrielle et la création de valeur ajoutée en Afrique de l’Ouest.

Alors que le Parlement s’apprête à adopter son Plan de travail annuel 2026, l’accent sera mis sur la gouvernance démocratique, la paix et la sécurité, ainsi que sur la promotion du leadership féminin, notamment à travers l’Association des Femmes Parlementaires de la CEDEAO.