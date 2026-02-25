Cameroun: Le Rev Paul Zang annonce le 28 mars prochain les consécrations pour l'année 2026

C'est à l'issu d'une réunion de coordination et d'évaluation tenue le 22 fevrier dernier avec l'ensemble des ouvriers dans l'enceinte de la chapelle de la grâce situé à mimboman maetur , lieu dit mosquée.

Plusieurs points étaient inscrits à l'ordre du jour

Un bilan d'évaluation de l'année 2025 concernant les différents groupes de l'église constitué des Pasteurs , Anciens d'Églises, Assistants Évangélistes, Évangélistes , Chorales, Protocoles, Hôtesses, Service Communication et bien d'autres .

Il en ressort d'après l'analyse du pasteur resident , le pasteur Dubois AKONO , il ya des personnes qui viennent à l'église pour le titre , qui ne bagarrent pas pour leur vie spirituelle, nous avons des ouvriers essentiellement charnel. Au delà de ce constat il est ressort qu'en même les groupes qui se sont démarqués durant l'année 2025 par leur service : le groupe des Anciens d'Églises, la Chorale et le service Communication , le pasteur résident en a félicité ces derniers tout en les réitérant de doubler d'ardeur et de ne pas se lasser dans la foi , la persévérance.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Par contre, un accent particulier a été mis sur deux groupes à savoir les Hôtesses et les Évangélistes, il ya un travail sérieux à faire à ce niveau souligne le pasteur Dubois AKONO, les serviteurs ayant reçu l'huile de la consécration en tant qu'évangéliste, sont absents à leurs postes lors des campagnes d'évangélisation programmé chaque samedi ; certains attendent le moment des consécrations pour venir , dès qu'ils sont consacrés il rentre se coucher au quartier. La nouvelle année spirituel 2026 doit avoir un changement radical .

Pour ce faire , le Rev. Paul ZANG surintendant des Églises Chapelle de Grâce Cameroun et Paris , au cours de cette réunion de coordination et d'évaluation avec l'ensemble des ouvriers a instauré depuis le mois de janvier chaque vendredi l'école du ministère où les enseignements conduites par le collège pastorale sur le ministère ,la vie biblique , spiritualité sont enseignés aux ouvriers question de leur donner des armes , les équipés spirituellement à l'œuvre et au service de Dieu. Pour ce faire les premières évaluations pour le compte de ce mois de février auront lieu le vendredi 27 février prochain dès 15h à l'enceinte de la chapelle de la grâce.

Pour l'homme de Dieu le Rev. Paul ZANG cette année nous ne voulons plus des ouvriers de titre mais d'appel , si tu ne t'habitue pas à la parole de Dieu ces temps si , tu es en danger, un enfant de Dieu doit pouvoir maîtriser par coeur les versets bibliques et leur référence , nous avons fait un constat il ya certains à l'église qui pendant les cultes n'arrivent pas à repérer les passages bibliques sans se référer à la table de matière , c'est très dangereux pour l'église .

Nous avons donc mis un accent sur l'école du ministère pendant deux mois ouvrier consacré et non consacré tout le monde doit pendre part à ces enseignements très capital pour la marche avec Jésus Christ, le vrai que nous prêchons et servons depuis plus de 20 ans. Il est inadmissible que le dimanche avec une belle salle comme la nôtre , lustré, prêt de 400 places assises , on arrive pas à la remplir .

Au final , cette réunion de coordination et d'évaluation a duré prêt de deux heures , elle était très capital pour le collège pastorale et l'ensemble des ouvriers question pour chacun de se ressaisir,se reconnecter avec son appel : parler de Jésus Christ, le servir, sauver les âmes.

Informations utiles sur la Chapelle de la Grâce :