Cameroun: Annulation, titre foncier de la société Djeuga palace à Douala - Note d'information du cabinet atou

25 Février 2026
Camer.be (Bruxelles)
Par Caroline Bassomo

Suite à l'actualité relative à l'annulation du titre foncier de la Société Hôtelière DJEUGA PALACE à Douala par le ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières, Henri EYEBE AYISSI, le Cabinet Conseil ATOU, requérant de cette annulation, a commis une note d'information ce jour, pour éclairer l'opinion sur cette affaire qui secoue les milieux d'affaires camerounais.

Dans cette notte d'informations, le Cabinet Conseil ATOU décline les différents motifs qui ont fait pencher la balance pour l'annulation du titre foncier du député milliardaire Jean Claude FEUTHEU, promoteur de la Société Hôtelière DJEUGA PALACE.

