Ile Maurice: Le ministère des Finances invite le public à proposer ses idées

25 Février 2026
L'Express (Port Louis)

Le ministère des Finances a officiellement lancé l'exercice de consultations en vue de la préparation du Budget 2026-2027. À travers cet appel à propositions, les autorités invitent l'ensemble des parties prenantes, notamment les associations professionnelles et commerciales, les syndicats, les organisations non gouvernementales, les organisations de la la société civile ainsi que le public, à soumettre leurs propositions au plus tard le mardi 24 mars.

Comment soumettre ses propositions ? Les contributions peuvent être transmises :

Selon les orientations annoncées, l'économie et l'inclusivité seront au coeur des priorités du prochain exercice budgétaire, indique le ministère des Finances. Le Budget 2026-2027, ajoute-t-on, visera à stimuler le potentiel de croissance du PIB, à renforcer la productivité et la compétitivité, à encourager la création d'emplois de qualité et à améliorer le niveau de vie de l'ensemble des Mauriciens.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.