Ile Maurice: Le ministère des Finances invite le public à proposer ses idées

Le ministère des Finances a officiellement lancé l'exercice de consultations en vue de la préparation du Budget 2026-2027. À travers cet appel à propositions, les autorités invitent l'ensemble des parties prenantes, notamment les associations professionnelles et commerciales, les syndicats, les organisations non gouvernementales, les organisations de la la société civile ainsi que le public, à soumettre leurs propositions au plus tard le mardi 24 mars.

Comment soumettre ses propositions ? Les contributions peuvent être transmises :

Selon les orientations annoncées, l'économie et l'inclusivité seront au coeur des priorités du prochain exercice budgétaire, indique le ministère des Finances. Le Budget 2026-2027, ajoute-t-on, visera à stimuler le potentiel de croissance du PIB, à renforcer la productivité et la compétitivité, à encourager la création d'emplois de qualité et à améliorer le niveau de vie de l'ensemble des Mauriciens.