Ile Maurice: L'Insurers Association of Mauritius formalise un partenariat en Inde

Renforcer la collaboration entre les écosystèmes de l'assurance entre Maurice et l'Inde. Tel est l'objectif du Memorandum of Understanding (MoU) signé entre l'Insurers Association of Mauritius (IAM) et l'India InsurTech Association en Inde.

Cet accord établit un cadre de coopération axé sur l'innovation, la transformation digitale, l'échange de connaissances et le développement du secteur sur les deux marchés, tout en renforçant la connectivité internationale dans le secteur. Selon Vasish Ramkhalawon, secrétaire général de l'IAM, ce partenariat ouvre la voie à une nouvelle ère d'innovation et d'inclusion dans le secteur de l'assurance. «Aujourd'hui, le secteur de l'assurance connaît une évolution importante.

L'India InsurTech Association a réalisé beaucoup de développements. Leur idée est portée par "Influence for All", qui vise à donner à chacun l'opportunité d'avoir accès à l'assurance, en favorisant l'inclusion et la durabilité. Grâce à la technologie, tout cela est possible. Nos membres ont toujours travaillé et investi dans la technologie. Si l'on considère l'évolution en Inde, nous avons beaucoup à gagner.»

Cette coopération permettra aux deux associations de travailler ensemble pour faire évoluer le secteur et créer de la valeur dans tous les aspects de la chaîne de l'assurance, du service client à la gestion des données, en passant par le traitement des réclamations et d'autres domaines stratégiques.

Ce partenariat s'inscrit également en vue de la 3i nternational Conference - pour Insurance, Investment, and Innovation -, qui se tiendra du 13 au 15 avril prochain. Organisée par l'Insurers Association of Mauritius, cette conférence vise à attirer des participants du monde entier pour échanger sur les domaines de l'assurance, de l'investissement et de l'innovation.