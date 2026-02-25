Ile Maurice: «Antolozi Poezi An Kreol Morisien» - Le manuel essentiel est né

«Bann lang zot pa zis bann zouti kominikasion, zot bann porter lidantite, memwar, kreativite ek konesans.» C'est en ces mots que la secrétaire de la Creole Speaking Union (CSU), Yani Maury, a pris la parole lors du lancement de l'Antolozi Poezi an Kreol Morisien, le 23 février à l'université de Maurice (UoM), dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la langue maternelle 2026, célébrée officiellement le 21 février. La CSU, l'UoM ainsi que l'Institut Cardinal Jean Margéot ont présenté une anthologie contenant 53 textes, signés par 38 auteurs. Au total, 500 exemplaires ont été imprimés et seront distribués gratuitement aux enseignants et étudiants de Kreol Morisien (KM) en Lower 6 (Grade 12).

La recherche

Yannick Bosquet, représentante de l'UoM, a souligné trois axes sur lesquels l'université a contribué au développement des études créoles en tant qu'institution publique. Concernant le premier axe, l'enseignement, elle a rappelé que plusieurs modules en langue créole sont offerts depuis 2004. Cette offre s'est vue renforcée par la mise en place, en 2014, d'un BA French and Creole Studies. En 2025, pour la première fois, l'UoM a proposé un BA Creole Studies. Yannick Bosquet précise: «BA Creole Studies, enn full-fledged program an kreol ek lor kreol: pa zis KM me osi Kreol Rodrige ek bann lezot kreol atraver lemond.»

Le second axe concerne la recherche. Yannick Bosquet a expliqué que l'UoM a dirigé plusieurs projets. Le plus récent porte sur un travail de recherche et de préparation en vue d'introduire le créole dans des contextes institutionnels, comme le Parlement. Elle a annoncé un prochain événement prévu le 27 février à l'UoM, consacré à la présentation des résultats de ce projet.

Le troisième axe porte sur le plan administratif. Yannick Bosquet a indiqué que l'UoM a accompagné une nouvelle phase de développement de la langue créole lorsqu'elle est devenue un «awarding body» pour le National School Certificate en KM. Cependant, a-t-elle précisé, un élément manquait : l'existence, au sein de l'UoM, d'une structure dédiée et autonome pour la langue créole et les études créoles. «Zordi, liniversite moris pe travay ofisielman lor sa striktir-la, ki pou apel Centre for Applied Creole Studies». L'entrée en opération est prévue en août.

Revenant sur la publication de l'anthologie, elle a conclu en rappelant qu'il n'existait pas, jusqu'ici, d'anthologie de poésie spécifiquement en KM, alors même que la poésie est l'une des formes les plus prolifiques dans cette langue. Elle a également expliqué que, pour pouvoir proposer le KM comme matière principale au niveau du Higher School Certificate (HSC), il est nécessaire d'enseigner la littérature. Cette anthologie vient ainsi s'ajouter aux ressources potentielles à la disposition des enseignants et des étudiants, afin de contribuer à l'enseignement, à l'apprentissage et à l'évaluation du KM au niveau du HSC.

Le président de la CSU, Arnaud Carpooran, a ouvert son discours en saluant les représentants du ministère de l'Éducation, du ministère des Arts, de la Mauritius Institute of Education et du Mauritius Examinations Syndicate, entre autres. Il est revenu sur l'historique du KM à tra- vers la métaphore de «l'enfant-orphelin». Il a rappelé qu'en mai 2011, le gouvernement avait officiellement reconnu l'orthographe du KM, avec pour objectif d'en permettre l'introduction en Standard 1 (Grade 1) dès 2012.

Il a aussi in- diqué qu'à l'époque, certains redoutaient un faible nombre d'inscriptions. Mais cette crainte s'est vite dissipée : environ 3 300 élèves se sont inscrits fin 2011 pour la rentrée 2012, soit 25 % de l'ensemble des élèves de Standard 1. Arnaud Carpooran a également expliqué que le premier groupe d'étudiants du BA French and Creole Studies avait obtenu leur diplôme en 2017. Selon lui, c'est ce même groupe qui a rendu possible l'introduction de l'enseignement du KM dans les collèges en 2018, une initiative portée par l'UoM. Il a rappelé qu'en 2018, le KM a fait son entrée en Grade 7 dans le cadre du programme National Certificate of Education (Grades 7 à 9). La matière a ensuite été étendue aux Grades 10 et 11, avec l'UoM en tant qu'awarding body.

Revenant sur les évolutions récentes, il a indiqué qu'une décision prise en 2025 a ouvert la voie à l'introduction du KM en Lower 6, avec l'idée qu'il deviendrait, dans un second temps, un A Level (Grade 12-13). Il a précisé que la différence fondamentale entre l'AS Level et l'A Level résidait dans la littérature. Or, comme toutes les conditions n'étaient pas encore réunies l'an dernier, notamment en termes de ressources littéraires, les parties prenantes se sont accordées pour démarrer avec un sujet à l'AS Level. Il a enfin souligné que le MIE, le MES et le ministère de l'Éducation avaient accompli leurs travaux respectifs et qu'une «policy decision» avait été prise pour que le KM devienne une matière principale au niveau du HSC en 2026.

Profitant de l'occasion pour rendre hommage à ceux qui ont lutté pour la langue créole avant lui, Arnaud Carpooran a salué la mémoire de Dev Virahsawmy, qu'il a présenté comme l'un des artisans de l'indépendance culturelle. Il a également rendu hommage au groupe Abaim, ainsi qu'aux mouvements politiques LALIT et Les Verts Fraternels. Il a enfin cité plusieurs figures marquantes, dont Rama Poonusamy, Michel Ducasse et Henry Favori.

Thèmes

Arnaud Carpooran a expliqué que le fil conducteur dans la composition de l'anthologie repose sur une approche thématique, c'està-dire sur les thèmes qui reviennent le plus souvent en KM. Il a ajouté que l'objectif était d'offrir une diversité de styles d'écriture et de générations, une variété de sensibilités, ainsi qu'un reflet de la diversité mauricienne. Parmi les thèmes abordés, on retrouve : «Lanfans: ant inosans, revri ek bann premie zekli; Lavi: so deroulman ant fler ek pikan; Kan zegwi lavi koumans ralanti; Kan lekritir ek poezi redonn lavi; Maryaz mazik ant poezi ek lamizik; e Kontanplasion lanatir ek liniver avek bann interogasion interyer.»