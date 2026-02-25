Ile Maurice: Le groupe SICOM passe sous la tutelle des Finances

C'est désormais officiel. Le groupe SICOM Group, fleuron de l'assurance publique et acteur majeur du secteur financier mauricien, opère dorénavant sous la tutelle du ministère des Finances. Jusqu'à vendredi dernier, l'institution relevait du ministère des Services financiers. La décision a été prise et actée en fin de semaine, marquant un changement significatif dans l'architecture institutionnelle entourant cet assureur d'État.

Les motivations précises de ce transfert ne sont toujours pas officielles. Le repositionnement sous la houlette directe des Finances viserait à consolider l'autonomie opérationnelle du groupe.

Positionnement stratégique solide

Au fil des années, SICOM Group s'est imposé comme une entité étatique gérée selon des standards professionnels, affichant une santé financière robuste. Au 30 juin 2024, le groupe avait enregistré des revenus de Rs 4,3 milliards. Ses réserves dépassaient Rs 8 milliards, tandis que le total de ses actifs s'élevait à Rs 28,5 milliards. Des indicateurs qui témoignent d'un positionnement stratégique solide, tant sur le segment de l'assurance-vie que sur celui de l'assurance générale.

Cette performance s'inscrit dans un environnement concurrentiel où les compagnies privées sont particulièrement actives. Le maintien d'une rentabilité soutenue et d'un niveau élevé de réserves constitue un signal rassurant pour les assurés comme pour l'État actionnaire, surtout dans un contexte où la stabilité du secteur financier demeure un enjeu macroéconomique central.

À la tête de l'institution depuis mai 2021, la Group CEO, Nandita Ramdewar, évolue avec un conseil d'administration renouvelé depuis mai 2025. Celui-ci est présidé par Ashok Prayag, actuaire de formation Les autres membres du conseil sont Anandsing Acharuz, secrétaire financier, Valérie Duval, Dev Gopy, Oliver Lew, Maheswaree Madhub, Nandita Ramdewar et Mohammad Sairally.