Ile Maurice: Kesso Jeebun - 30 ans entre journaux et rencontres à Bambous

Sur la route Royale à Bambous, la Royal Bookshop est devenue au fil des années un passage presque incontournable pour de nombreux habitants de l'Ouest. Fournitures scolaires, billets de loterie, magazines ou journaux : on y trouve un peu de tout. Mais plus encore que les produits, c'est l'accueil chaleureux de son propriétaire, Kesso Jeebun, qui fidélise la clientèle depuis près de 30 ans.

Depuis 1997, il tient cette boutique avec passion. Pourtant, rien ne le destinait à reprendre ce commerce familial. «J'avais mon travail. Mais quand mon papa est tombé malade, j'ai décidé de prendre sa relève», explique-t-il. À l'époque, la boutique ne proposait pas encore de journaux. C'est sa passion pour la lecture qui l'a poussé à se lancer dans ce domaine. «Quand je voyageais ou que je me retrouvais seul, j'avais toujours un journal avec moi. C'est comme ça que j'ai commencé à en vendre.»

Les débuts n'ont toutefois pas été simples. Un kiosque à journaux se trouvait déjà à proximité, limitant ses possibilités. Mais avec de la persévérance, il a réussi à obtenir sa part de distribution. Petit à petit, plusieurs titres, dont l'express, ont trouvé leur place dans sa boutique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

À cette époque, les journaux se vendaient facilement. «Les journaux partaient comme des petits pains», se souvient-il. Mais l'arrivée d'Internet et des réseaux sociaux a bouleversé les habitudes. «Aujourd'hui, beaucoup de gens lisent les nouvelles sur leur téléphone. Les jeunes surtout n'achètent presque plus de journaux. Ils préfèrent suivre les breaking news en ligne.»

Lieu d'échanges

Malgré cette évolution, une clientèle fidèle continue de fréquenter la Royal Bookshop. Les amateurs de sport et de courses hippiques restent particulièrement attachés aux versions papier. Le jeudi aprèsmidi, l'ambiance devient d'ailleurs plus animée. «Certains clients attendent parfois longtemps pour obtenir leur magazine hippique, l'express Turf», raconte Kesso Jeebun. De jeudi à samedi, les discussions tournent souvent autour des performances des chevaux et des pronostics.

Mais la Royal Bookshop est bien plus qu'un simple point de vente. C'est aussi un lieu d'échanges où les habitués prennent le temps de discuter. Les conversations vont de l'actualité aux matchs de football, en passant par les anecdotes du quotidien. «Après les matchs, certains viennent exprès pour dire que leur équipe a gagné et taquiner les autres», dit-il en riant. Ancien amateur de paris de football, il continue d'ailleurs à partager cette passion avec ses clients.

Ces échanges donnent à la boutique une atmosphère conviviale qui fait sa particularité. Au fil des années, elle est devenue un véritable point de rencontre pour les habitants de la région, un endroit où l'on vient autant pour discuter que pour acheter.

Pour Kesso Jeebun, l'avenir de la presse écrite dépendra de sa capacité à rester utile aux lecteurs. «Pour que les gens achètent un journal, il faut qu'ils puissent apprendre quelque chose de nouveau et que cela reflète la réalité de tous les jours», estime-t-il. Même si les réseaux sociaux dominent aujourd'hui l'information rapide, il reste convaincu que le journal papier conserve sa valeur.

À la Royal Bookshop, entre les pages des journaux et les discussions animées, une chose demeure : le plaisir simple de se retrouver et de partager les nouvelles du jour.