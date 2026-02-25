Gabon: La délégation du mouvement SOS Éducation reçue par Laurence Ndong

Le Ministre de la Fonction Publique et du Renforcement des Capacités, Madame Laurence Ndong, a reçu ce jour en audience une délégation du mouvement SOS Éducation La Base, conduite par la Responsable Estuaire, Madame Honorine Anhue Mintsa Ondo.

Cette délégation, représentant notamment les sortants des écoles ENSET, ENS, ENIL et ENIF, est venue s'enquérir de l'évolution de leurs dossiers administratifs, dans le cadre du suivi du protocole de sortie de crise signé entre le Gouvernement, la commission tripartite et les partenaires sociaux. Les échanges se sont déroulés dans une atmosphère conviviale et constructive, marquée par la volonté commune de privilégier le dialogue et l'information juste.

À cette occasion, Madame le Ministre a rappelé que le protocole de sortie de crise prévoit des régularisations mensuelles des situations administratives et un calendrier précis de mises en solde. Initialement, 148 sortants écoles devaient être pris en compte en février, suivis de 20 en mars.

Toutefois, des contraintes techniques n'ayant pas permis de traiter les dossiers comme prévu, un ajustement a été opéré : 20 agents seront finalement mis en solde en février et 148 en mars, avec la poursuite du processus dans les mois suivants.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Madame le Ministre a tenu à expliquer ces ajustements dans un esprit de responsabilité et de transparence, tout en réaffirmant l'engagement du Gouvernement à respecter ses engagements.

Elle a souligné que les dossiers concernés sont pris en charge par les services compétents et que le Ministère de la Fonction Publique travaille sous astreinte afin d'accélérer leur traitement, en lien avec les administrations sectorielles et la solde. Elle a également rappelé que les difficultés rencontrées sont principalement d'ordre technique et liées aux outils de traitement, sans remettre en cause la volonté politique d'aboutir rapidement à des solutions concrètes.

Dans son propos, Madame le Ministre a notamment déclaré : « Dans le cadre du protocole de sortie de crise signé entre le Gouvernement, la commission tripartite et les partenaires sociaux, un calendrier précis de mise en solde et de régularisation des situations administratives avait été établi. Des contraintes techniques ont nécessité un ajustement, mais l'objectif reste inchangé : un retour rapide à la normale, la reprise effective des cours et une année scolaire bénéfique pour tous. »

Elle a enfin invité les parties prenantes à continuer de privilégier le dialogue avec les autorités compétentes afin d'éviter les incompréhensions et de consolider un climat d'apaisement durable.

Au terme de la rencontre, les représentants de SOS Éducation La Base ont salué l'écoute et la disponibilité de Madame le Ministre, et ont réaffirmé leur attachement à une résolution progressive et concertée des situations administratives, dans l'intérêt des agents concernés et du système éducatif national.