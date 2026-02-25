Cameroun: Festival du film européen 2026 - Le cinéma numérique ambulant cameroun touche prêt de 1000 spectateurs

Le Cameroun vient d'abriter sur son sol du 9 au 23 février dernier la troisième édition du Festival du Film Européen organisé par l'Union Européenne au Cameroun en partenariat avec le Cinéma Numérique Ambulant ( CNA) Cameroun.

Depuis le 10 février dernier les localités de Yaoundé, Ébolowa, Douala, Penka-Michel et Bafoussam ont accueillies tous les soirs des projections de films , animations et partages d'idées.

C'est sous le thème "le cinéma de demain: Na Weti?" que la dynamique équipe du Cinéma Numérique Ambulant (CNA) Cameroun a une fois de plus démontré sa détermination à rapprocher le cinéma des populations qui n'y ont pas toujours accès. À travers ces actions , le Cinéma Numérique Ambulant (CNA) Cameroun, poursuit un objectif fort : démocratiser l'accès au cinéma en créant des espaces de dialogue autour des oeuvres projetées.

Joël PAGOUE Chef de Projet (CNA ) Cameroun, revient sur cette aventure humaine et technique qui a transformé des places publiques en salles de cinéma éphémères durant deux semaines .

Le CNA vient de boucler une tournée intense à travers le pays. Quel est le sentiment qui domine aujourd'hui ?

C'est un sentiment de profonde satisfaction. Nous avons parcouru les régions du Centre, du Sud, du Littoral et de l'Ouest avec un objectif clair: briser l'isolement culturel, qu'il s'agisse de projections sous les étoiles ou dans l'effervescence des campus universitaires, nous avons touché près de 1000 spectateurs. Mais au-delà de la statistique, c'est l'émotion qui prime. Voir un campus vibrer devant un écran ou un quartier se rassembler pour débattre après un film, c'est là que notre mission prend tout son sens. Le cinéma n'est pas qu'un divertissement, c'est un créateur de lien social.

Sur quels critères avez-vous bâti cette programmation hybride, entre Europe et Cameroun?

Le choix était chirurgical. Nous ne voulions pas d'une programmation déconnectée de la réalité locale. Nous avons donc créé un pont culturel d'un côté, la découverte avec les pépites du Festival du film européen, et de l'autre, la fierté nationale avec des oeuvres camerounaises récentes. "L'idée est de valoriser nos talents locaux tout en ouvrant une fenêtre sur le monde. Nous choisissons des films qui éduquent autant qu'ils émerveillent." Le CNA collabore pour la troisième année consécutive avec l'Union européenne.

Est-ce le signe d'un partenariat qui s'installe dans la durée ?

Absolument. Cette troisième édition est le sceau d'une crédibilité partagée. L'Union européenne nous confie le volet itinérant de son festival parce que nous maîtrisons le terrain. Pour nous, c'est une plate-forme unique pour faire dialoguer les cultures. Cette confiance renouvelée prouve que le cinéma mobile est devenu un maillon indispensable de la diffusion culturelle au Cameroun. Le parcours n'a pourtant pas été sans embûches.

Quels ont été vos plus grands défis ?

Le grand défi reste la "conquête du temps". Mobiliser les foules en semaine, entre les obligations professionnelles des uns et les cours des autres, est un sport de haut niveau ,cela nous oblige à être inventifs nous devons affiner notre communication de proximité, aller chercher les gens là où ils sont, et surtout, être extrêmement flexibles sur nos horaires. Chaque projection est une bataille contre la routine quotidienne pour offrir une parenthèse enchantée.

Pour ceux qui découvrent votre action, quel est l'ADN profond du CNA Cameroun?

Né en 2012, le CNA est bien plus qu'un simple diffuseur. Nous sommes des militants de l'image. Notre mission est d'apporter le cinéma africain-fictions comme documentaires de sensibilisation là où les salles de cinéma n'existent plus ou n'ont jamais existé. Nous croyons fermement que le film est un outil de transformation sociale. En projetant des histoires qui ressemblent aux populations, nous favorisons le dialogue sur des sujets essentiels tout en réenchantant le quotidien des zones rurales et urbaines.