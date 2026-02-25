Sénégal: Prévoyance retraite - Les charges de l'Ipres estimées à plus de 153 milliards de FCFA en 2024

Dans le chapitre consacré aux « Revenus-salaires » du rapport sur la Situation économique et sociale du Sénégal Ed. 2024, l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) indique que le nombre d'adhérents de l'Institution de prévoyance retraite du Sénégal (IPRES) est passé de 38 381 en 2023 à 40 300 en 2024, soit une progression de 4,9 %.

L'agence qui cite le rapport de la Direction des statistiques et du travail (DST) 2024 souligne qu'en termes d'effectif, cette évolution représente 1 919 adhérents. Ces derniers sont constitués par les employeurs qui ont l'obligation d'affilier leur personnel salarié à l'IPRES.

En sus, les cotisants sont passés de 567 103 en 2023 à 577 171 en 2024, soit une augmentation de près de 1,8 %. En ce qui concerne les charges de l'IPRES, une hausse a aussi été notée sur la période 2023-2024.

« Elles sont passées de 131 406 339 000 FCFA en 2023 à 153 246 846 000 FCFA en 2024, soit une hausse d'un peu plus de 16% au moment où les recettes ont connu une hausse de 2,28% passant ainsi de 166 197 928 000 de FCFA à 170 000 000 000 FCFA en 2024 », informe l'ANSD.

Il convient de relever que l'IPRES est une institution de prévoyance sociale de droit privé en application des dispositions de la loi n°75-50 du 3 avril 1975 relative aux institutions de prévoyance sociale.

Elle a pour principale mission de verser des pensions de retraite aux anciens salariés affiliés et des pensions de réversion aux ayants droit en cas de décès d'un ancien assuré ou retraité.

171 010 millions de FCFA en 2024 de recettes enregistrées par le FNR

De son côté, le Fonds national de Retraite (FNR) comme l'IPRES, a pour objectif de permettre aux travailleurs sénégalais, après leur travail, de se couvrir des risques liés à la santé et à la vieillesse.

« En fin décembre 2024, le nombre total de cotisants au FNR a augmenté de 6 495 tandis que l'effectif des cotisants et des pensionnés ont atteint respectivement 144 543 et 75 134, soit un rapport démographique de 1,92 cotisant/allocataire, contre 1,86 un an plus tôt », rapporte le document.

Par ailleurs, le FNR a enregistré des recettes de 177 milliards de FCFA en 2023 contre 171 010 millions de FCFA en 2024. Par contre, les dépenses sont statuées à 141 395 millions de FCFA en 2024 contre 139 282 millions de FCFA en 2023.