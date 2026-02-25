Cameroun: Yaoundé iv - La feuille de route de Hector Abia militant du pcrn et candidat aux municipales 2026

La commune d'arrondissement de Yaoundé IV souffre, comme tant d'autres au Cameroun, des conséquences d'une gouvernance locale défaillante. Face à cette situation, un homme a décidé de s'engager avec courage et détermination pour sortir la commune de l'abîme.

M. Hector ABIA militant très engagé du PCRN, candidat aux élections municipales de 2026 à Yaoundé IV. Animé par l'amour de sa commune et le sens du devoir, il porte l'espoir d'un changement réel au service des populations.

Pour un Yaoundé solidaire et inclusive : le fédéralisme communautaire comme solution.

Chers Yaoundéens, Je suis Hector Abia candidat aux municipales, avec une vision claire pour notre ville : promouvoir la solidarité et l'inclusion à travers le fédéralisme communautaire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Un parcours de vie au service de la communauté .Je suis fils du quartier Bafia à Anguissa, un jeune qui a connu la misère profonde des journées sans repas, des années sans adduction d'eau. J'ai grandi dans la difficulté, mais j'ai également appris la solidarité et la résilience de ma communauté. Reconnaître et valoriser nos communautés.

Yaoundé est une ville cosmopolite, riche de sa diversité. Le fédéralisme communautaire reconnaît et valorise les différentes communautés (ethniques, linguistiques, religieuses) présentes dans notre ville.

Autonomie et participation : chaque communauté pourrait avoir une certaine autonomie pour gérer ses affaires internes et participer à la prise de décisions au niveau municipal.

Représentation équitable : un système de représentation communautaire assurerait que toutes les communautés soient représentées et entendues dans les décisions qui concernent la ville.

Un système électoral plus juste. Le scrutin de liste actuel limite la représentation des communautés minoritaires. Je propose de réformer le système électoral pour garantir une représentation équitable et promouvoir la participation citoyenne.

Représentation communautaire : garantir la représentation des communautés minoritaires dans les instances de décision.

Participation citoyenne : encourager la participation des communautés à la planification et à la gestion des projets locaux.

Un engagement pour mon arrondissement. Je veux agir pour améliorer la vie des habitants de mon arrondissement. Voici mes priorités :

Logement décent : garantir l'accès à un logement décent pour tous, en particulier les plus vulnérables.

Création de programmes de logements sociaux abordables.

Amélioration des conditions de vie dans les quartiers sous-équipés.

Lutte contre les expulsions arbitraires et les déplacements forcés.

Éducation de base : garantir une éducation de qualité et gratuite pour tous, jusqu'au certificat d'étude primaire et élémentaire.

Gratuité totale de la scolarité dans toutes les écoles publiques.

Amélioration des infrastructures scolaires et des équipements pédagogiques.

Formation et recrutement d'enseignants qualifiés.

Accès au commerce : garantir l'accès aux boutiques et autres espaces de commerce à tout commerçant, selon son activité.

Loyer des espaces commerciaux accessibles à tous.

Création de zones commerciales inclusives et sécurisées.

Soutien aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux entrepreneurs locaux.

Emploi : promouvoir l'emploi pour tous, sans discrimination.

Accès aux infrastructures de base : garantir l'accès à l'eau, l'électricité, les routes, les écoles, les centres de santé, etc.

Au final, je vous propose une vision pour Yaoundé : une ville solidaire, inclusive et prospère. Ensemble, construisons un avenir meilleur pour tous.