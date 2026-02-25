Soudan: Le Ministre de la Justice arrive à Genève

Le Ministre de la Justice, Dr Abdalla Mohamed Darf, est arrivé aujourd'hui à Genève, à la tête de la délégation du Soudan participant à la 61e session du Conseil des droits de l'homme.

Il a été accueilli par le Représentant permanent, Ambassadeur Hassan Hamid.

Le ministre doit présenter le communique du Soudan lors du débat général de haut niveau le 25 du mois en cours.

Il présentera également le communique du Soudan lors de la session interactive consacrée au Soudan le 26 du mois courant.

Il tiendra également plusieurs réunions, y compris avec le Haut-Commissaire aux droits de l'homme, le président du Conseil des droits de l'homme et l'expert désigné pour la situation des droits de l'homme au Soudan, en plus des réunions bilatérales avec ses homologues des délégations participantes.