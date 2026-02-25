Soudan: Dr Nawara Abu Mohammed souligne le soutien de l'état à l'éducation dans l'est du pays

24 Février 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

La membre du Conseil souverain de transition, Dr. Nawara Abu Mohamed Mohamed Taher, a rencontré aujourd'hui une délégation du Congrès des diplômés des peuples Beja, dirigée par Dr. Issa Ouli.

Dr.Nawara a réaffirmé le soutien de l'État au secteur éducatif dans tout le pays, et en particulier dans l'est du Soudan, considérant l'éducation comme une priorité pour le développement et la prospérité de la région.

Lors d'une conférence de presse, Dr. Issa Ouli a indiqué que la rencontre avait été constructive et avait porté sur les moyens de promouvoir l'éducation dans l'est du Soudan, notamment par la création d'un fonds de soutien à l'éducation dans cette région.

Il a ajouté que le congrès accorde une grande importance à l'éducation dans tous les États de l'est saluant l'engagement du président du Conseil souverain à établir ce fonds.

Le président du congrès a également exprimé le soutien du Congrès des diplômés des Beja aux Forces armées et aux Forces de soutien dans la « bataille de la dignité », leur souhaitant victoire.

