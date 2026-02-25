Soudan: Le ministère de l'Enseignement supérieur condamne l'attaque terroriste contre l'Université de Kordofan

24 Février 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a fermement condamné l'attaque « terroriste » menée lundi par drone contre les bâtiments de l'Université de Kordofan, à El-Obeid, imputée à la milice FSR.

Dans un communiqué, le ministère a indiqué que l'attaque a détruit la plus grande salle de cours de l'université, notamment les complexes Kordofan et Ghaboush, la qualifiant d'atteinte grave aux établissements d'enseignement supérieur et de violation flagrante des lois et conventions internationales protégeant les institutions académiques en tant qu'infrastructures civiles.

Il a affirmé que cette attaque s'inscrit dans une série d'agressions visant des universités dans plusieurs États du pays, entraînant d'importants dégâts aux bâtiments et aux infrastructures.

Le ministère a tenu les FSR pour légalement et moralement responsables de ces violations et a appelé la communauté régionale et internationale ainsi que les organisations concernées par l'éducation et les droits humains à condamner clairement ces attaques et à classer la milice comme organisation terroriste.

Le communiqué a conclu que la marche de l'enseignement supérieur se poursuivra, réaffirmant l'engagement de l'État à réhabiliter et protéger les institutions éducatives touchées.

