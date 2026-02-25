Soudan: Distribution de paniers ramadanesques avec le soutien du Koweït

24 Février 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

L'Organisation islamique caritative internationale, en partenariat avec l'Ambassade du Koweït au Soudan, a lancé la distribution de milliers de paniers alimentaires du Ramadan aux familles vulnérables dans cinq États soudanais : Al-Gezira, Nil Blanc, Khartoum, Kassala et la mer Rouge.

Le wali de l'État de la mer Rouge, Gen.Mustafa Mohamed Nour, a salué le soutien du Koweït et précisé que l'aide est acheminée en coordination avec le Commissariat humanitaire de l'État, conformément aux besoins identifiés sur le terrain.

L'ambassadeur du Koweït, Dr Fahad Al-Dhafiri, a indiqué que 5 866 paniers, soit environ 185 tonnes de denrées alimentaires, bénéficieront à près de 200 000 personnes, avec la participation de plusieurs associations caritatives koweïtiennes.

Cette initiative s'inscrit dans la continuité de l'appui humanitaire constant du Koweït au peuple soudanais depuis le déclenchement du conflit.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2026 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.