Soudan: Distribution de paniers ramadanesques avec le soutien du Koweït

L'Organisation islamique caritative internationale, en partenariat avec l'Ambassade du Koweït au Soudan, a lancé la distribution de milliers de paniers alimentaires du Ramadan aux familles vulnérables dans cinq États soudanais : Al-Gezira, Nil Blanc, Khartoum, Kassala et la mer Rouge.

Le wali de l'État de la mer Rouge, Gen.Mustafa Mohamed Nour, a salué le soutien du Koweït et précisé que l'aide est acheminée en coordination avec le Commissariat humanitaire de l'État, conformément aux besoins identifiés sur le terrain.

L'ambassadeur du Koweït, Dr Fahad Al-Dhafiri, a indiqué que 5 866 paniers, soit environ 185 tonnes de denrées alimentaires, bénéficieront à près de 200 000 personnes, avec la participation de plusieurs associations caritatives koweïtiennes.

Cette initiative s'inscrit dans la continuité de l'appui humanitaire constant du Koweït au peuple soudanais depuis le déclenchement du conflit.