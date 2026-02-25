Soudan: Le commissaire à l'aide humanitaire à Sennar se réunit avec l'OCHA

24 Février 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Le Commissaire de l'aide humanitaire de l'État de Sennar a examiné avec le Directeur du bureau du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) les interventions des organisations humanitaires dans l'État et les moyens de les renforcer.

La réunion a porté sur l'intensification des aides d'urgence au profit des rapatriés du Sud Soudan et des déplacés du Nil Bleu, ainsi que sur les besoins prioritaires en eau potable, en nourriture et en médicaments, notamment la réhabilitation de la station d'eau de Wad Al-Nil.

Le responsable d'OCHA a affirmé la poursuite de la coordination avec les partenaires humanitaires afin d'accélérer les réponses et de soutenir la stabilité dans l'État de Sennar.

