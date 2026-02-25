Afrique: 8 mars 2026 à Dakar - "DANS MA TÊTE", un événement pour briser le silence autour de la santé mentale des femmes au Sénégal

communiqué de presse

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, les associations françaises Working Girls et Les Intentionnelles, fortement engagées au Sénégal, organisent le dimanche 8 mars 2026 à 17h00 aux Almadies l’événement “DANS MA TÊTE”, une rencontre dédiée à la santé mentale des femmes, avec un focus particulier sur les mamans solos.

Dans un contexte économique et social qui fragilise davantage les femmes, la santé mentale reste un sujet encore tabou. Isolement, charge mentale, pression sociale : les réalités sont nombreuses et souvent silencieuses.

Le récent décès de l’actrice Halima Gadji, figure marquante de la série à succès Maîtresse d’un homme marié, a profondément bouleversé l’opinion publique et ravivé la nécessité d’un dialogue ouvert sur le bien-être psychologique.

Des intervenants engagés et des animations professionnelles

L’événement réunira des professionnels et personnalités engagées autour de cette cause :

Dr Fortuna Bebewou, psychologue, animera des temps d’échanges et proposera un cadre d’écoute professionnel.

Nephtalie MENGUE, coach en développement personnel, interviendra également pour accompagner la réflexion autour de la résilience et des outils concrets.

Frédérique I SEE BEAUTY, apportera son expertise et son engagement en faveur du mieux-être féminin.

L’événement bénéficiera également du soutien et de l’intervention de ADMOW, acteur engagé de la scène artistique sénégalaise.

Plusieurs artistes, entrepreneurs et personnalités soutiennent cette initiative.

Un hommage solidaire à Halima Gadji

Un moment fort de la soirée sera consacré à un hommage à Halima Gadji. L’une des premières femmes au Sénégal à avoir parler de la santé mentale.

Une robe de soirée unique, créée par la styliste camerounaise Eva Siaka fondatrice de Jelani, sera mise aux enchères. Les fonds collectés seront intégralement reversés à l’association SAMA MENTAL ainsi qu’à la fille de l’actrice.

Cet hommage se veut à la fois symbolique et concret : transformer l’émotion collective en action durable.

Sensibiliser et mobiliser durablement

Au-delà du 8 mars, “DANS MA TÊTE” ambitionne de sensibiliser les institutions, les structures associatives et le grand public à l’importance de la santé mentale des femmes au Sénégal.

Les associations organisatrices souhaitent inscrire cette initiative dans une dynamique pérenne, afin de favoriser l’écoute, l’accompagnement et la mise en place d’actions structurantes.

À propos des organisatrices

L’événement est porté par les associations françaises Working Girls et Les Intentionnelles, présidées respectivement par Sokouana Gary et Rachel Boloko, deux femmes issues de la diaspora africaine avec un fort ancrage au Sénégal.

Leur engagement commun vise à créer des espaces d’impact social, économique et humain en faveur des femmes.

Informations pratiques

Ouvert à tous

Date : 8 mars 2026

Heure : 17h00

Lieu : Almadies, Dakar

Contact presse : +221 77 127 54 54

Email : contact@workingirlsidf.com