Congo-Brazzaville: Musique et femmes - Un grand rendez-vous à Makosophie pour célébrer la journée du 8 mars

Afin de promouvoir la musique, mieux la rumba congolaises, et célébrer en même temps la Journée internationale des droits des femmes, l'établissement Makosophie "MKS" que préside Bienvenu Okoma offre des spectacles inédits les 6 et 8 mars, dans sa grande salle de fêtes.

Les spectacles inédits qu'offre l'établissement MKS aux mélomanes s'inscrit dans le cadre de la consolidation de la rumba congolaise et la célébration du mois des femmes. A cet effet, le 6 mars, les live Karaokés seront livrés par différents groupes.

Au programme de cette soirée, l'orchestre Eloko ya peuple ; Cardinal ; 12 mémoires ; Chambrel Yoka. Et le 8 mars dès 15h, dans la grande salle de spectacles MKS, les femmes seront au rendez-vous pour la fête. L'accès à ces différents spectacles est libre.

Le cardinal de la musique congolaise, l'un des artistes qui va se produire le 6 mars, invite les mélomanes de la bonne musique. « Un rendez-vous à Makosophie, une seule date le 6 mars, une musique, un leader et un chanteur, le Cardinal Motokibala formidable. Venez écouter l'artiste qui chante sans trucage», dit-il.

Pour le promoteur de l'établissement MKS, Bienvenu Okoma, ces événements seront organisés dans le cadre de l'exécution du plan d'action 2026, relatif à l'organisation de quarante-huit karaokés et quatre grands concerts par artiste, une manière de soutenir la musique congolaise.

«Depuis le début de cette année, huit karaokés sont déjà effectifs. Les 6 et 8 mars, nous serons donc aux neuvième et dixième spectacles à offrir au public. D'autres surprises seront programmées. Parmi elles, il y a la production de Kevin Mbouandé, la dernière semaine du mois de mars», a signifié le promoteur de l'établissement MKS.

Notons qu'en vue de renforcer la conservation des valeurs artistiques congolaises, l'établissement MKS avait organisé un live et karaoké dans sa salle des spectacles, les 5, 12, 14, 19, 21, 24 et 28 décembre 2025, avec un échantillon de musiciens pour représenter tous les artistes auprès de la population.

Il s'agissait de Kevin Mbouandé et Patrouille des stars, Elverone Ndinga, DJ Love Papa Mapassa, DJ Privat Kaporedji, 12 Mémoires, Likala ya moto, DJ Lifao Vautour, DJ Diabolos, DJ Kratos, Yoros, Eloko ya peuple et Serrol Kassa.

Lorsque cette salle avait été lancée le 14 février 2020, c'était en vue de recevoir les artistes de façon régulière pour les karaokés, les répétitions et les grands concerts. Malheureusement les artistes n'ont pas pu s'exprimer à cause de la pandémie de covid-19.

Dorénavant, les mesures de confinement et autres étant levées, la maison MKS a pensé réactualiser son plan d'action de départ à compter du 5 décembre 2025 dernier. Une logique qui vise à renforcer la conservation des valeurs artistiques congolaises qui ont toujours fait leur preuve depuis des générations, à l'instar des Bantous de la capitale, de feu Chairman Jacques Koyo, de feu Fernand Mabala, de Clotaire Kimbolo, de Roga-Roga et son Extra musica, de Kevin Mbouandé et son Patrouille des stars.