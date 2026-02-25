Congo-Brazzaville: Santé - Des opérations chirurgicales gratuites des becs de lièvre se déroulent à Blanche-Gomes

L'organisation non gouvernementale (ONG) italienne Emergency Sorrisi, en collaboration avec la Fondation Congo Assistance, a lancé, le 23 février à l'hôpital Mère-Enfant Blanche-Gomes à Brazzaville, une campagne d'opération gratuite de la fente labio-palatine, communément appelée bec de lièvre, et autres malformations.

La campagne gratuite de chirurgie réparatrice intitulée « Donnons le sourire » est le fruit du partenariat entre l'ONG Emergency Sorrisi et la Fondation Congo Assistance que dirige l'épouse du chef de l'Etat, Antoinette Sassou N'Guesso.

Au premier jour des opérations, les résultats sont jugés satisfaisants par les parents des patients. « Nous sommes très satisfaits et soulagés, car l'opération s'est bien passée. Vivre avec un enfant qui a une malformation de ce genre est un peu préoccupant. Dès lors que l'intervention chirurgicale s'est bien passée, c'est un grand soulagement », a expliqué la mère d'une patiente.

Sur le point de vue opérationnelle, cette campagne humanitaire met en pratique la collaboration entre les chirurgiens congolais, italiens et brésiliens. En effet, des médecins étrangers auxquels se sont joints des médecins congolais travaillent dans une parfaite harmonie.

D'après le Pr Roberto Cortelazi, chirurgien italien, la fente labio-palatine (ou bec-de-lièvre) est une malformation congénitale fréquente, résultant d'un défaut de soudure des tissus embryonnaires. Elle touche la lèvre supérieure, la gencive et/ou le palais, créant une ouverture (fente) entre la bouche et le nez. « Le traitement est principalement chirurgical, souvent dès les premiers mois de vie ».

« En ce jour, nous avons consulté soixante patients depuis le matin. Nous avons profité aussi de démarrer l'activité. Aujourd'hui nous allons opérer quatre patients. A partir de demain, l'activité principale sera axée sur la chirurgie et on espère opérer dix patients. En parallèle, il y aura une autre équipe qui poursuivra les consultations », a renchéri le Dr Bredel Mabika, chirurgien congolais au Centre hospitalier et universitaire de Brazzaville.

La campagne de chirurgie réparatrice gratuite permet à des centaines d'enfants atteints de fentes labio-palatines de retrouver le sourire, d'améliorer leur élocution et de faciliter leur réinsertion sociale, corrigeant ainsi une malformation congénitale souvent stigmatisée. Les enregistrements sont en cours pour tous les patients désireux de bénéficier de cette coopération sanitaire entre l'Italie et le Congo.