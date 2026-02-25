Tunisie: Natation - Le nageur Rami Rahmouni officiellement naturalisé pour représenter l'Arabie saoudite (Présidente FTN)

TUNIS — La présidente de la Fédération tunisienne de natation (FTN), Hedia Mansour, a annoncé ce mercredi que le nageur Rami Rahmouni a été officiellement naturalisé pour représenter l'Arabie saoudite, dénonçant l'implication d'intermédiaires "tunisiens" dont elle n'a pas souhaité révéler l'identité dans ce changement de destination sportive.

Dans une déclaration à la TAP, Mansour a précisé que Rami Rahmouni avait rompu tout contact avec la FTN, le Comité national olympique tunisien (CNOT) et son club d'origine, l'Espérance sportive de Tunis, depuis près de deux ans. Elle a souligné que la tutelle lui avait alloué des financements conséquents via un contrat d'objectifs d'une valeur de 165 mille dinars, sans compter les bourses du CNOT, faisant de lui, à 17 ans, l'un des athlètes les plus soutenus et pris en charge.

La responsable a qualifié la naturalisation de Rami Rahmouni de "véritable choc" pour la Fédération, d'autant que sa situation, tant sociale que sportive, était confortable et stable, contrairement à d'autres athlètes de différentes disciplines. Elle a rappelé que la Fédération et la tutelle n'avaient ménagé aucun effort pour lui offrir des stages à l'étranger et garantir sa participation aux compétitions internationales.

Hedia Mansour a estimé que le jeune nageur avait cédé aux "tentations matérielles", considérant cette naturalisation comme un signal d'alarme pour le sport tunisien, en particulier pour le sport d'élite et le risque de perte de jeunes talents qui en découle. Elle a mis en garde contre la menace grandissante de la naturalisation des athlètes de haut niveau, appelant toutes les parties prenantes à œuvrer pour endiguer ce phénomène avec sagesse, alors que se profilent les grandes échéances mondiales et olympiques.

Appelant à protéger l'élite sportive et à renforcer son sentiment d'appartenance nationale, elle a cité en exemple le champion olympique et mondial Oussama Mellouli, qui a toujours refusé les offres de naturalisation pour défendre les couleurs de la Tunisie. Elle a plaidé pour une meilleure prise en charge des athlètes de haut niveau, un investissement accru et la mise en place de contrats de sponsoring, conditions nécessaires à la performance et aux podiums.

La présidente de la FTN a également insisté sur la nécessité de lever les obstacles bureaucratiques, notamment pour les virements destinés aux sportifs tunisiens résidant à l'étranger, confrontés à des complexités juridiques. Elle a cité le cas d'un jeune nageur expatrié dont la prime d'encouragement de la Fédération n'a pu être transférée en raison de ces blocages, le laissant dans l'incapacité de subvenir à ses besoins, de s'entraîner et même de payer son loyer.

Interrogée sur la situation du duo Ayoub Hafnaoui et Ahmed Jaouadi, récents médaillés lors des championnats universitaires du Sud-Est des Etats-Unis, la présidente de la FTN a salué leur talent et leur attachement à la Tunisie, au-delà des considérations matérielles. Elle a confirmé que le contrat d'objectifs de Jaouadi est en règle et que celui de Hafnaoui est en voie de l'être.

Rami Rahmouni avait, rappelle-t-on, été sacré champion d'Afrique juniors raflant plusieurs médailles d'or sur le 200m, 400m, 800m et 1500m nage libre.