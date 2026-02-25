Afrique: Algérie - La visite du Pape Léon XIV confirmée pour le début d'avril prochain

Le Pape Léon XIV effectuera une visite officielle en Algérie au début du mois d'avril prochain, ont annoncé des sources diplomatiques citées, ce lundi, par des sites d'information algériens.

Selon les mêmes sources, le souverain pontif devra séjourner dans le pays du 13 au 15 avril. Le Pape prononcera un discours officiel et se rendra à la cathédrale Notre-Dame d'Afrique à Alger, avant d' effectuer un déplacement à la basilique Saint-Augustin d'Annaba.

En «augustinien», Léon XIV a émis le souhait de se rendre en Algérie, sur les traces de Saint-Augustin, philosophe et religieux natif de Madaure (M'Daourouch en Berbère) dans l'est algérien actuel. Saint-Augustin fut aussi évêque d'Hippone, actuelle Annaba et est considéré comme l'un des plus grands penseurs de la chrétienté.

« Personnellement, j'aimerais aller en Algérie pour visiter les lieux de vie de Saint-Augustin, mais aussi pour poursuivre le dialogue, la construction de ponts entre le monde chrétien et le monde musulman », avait déclaré le Pape lors de son voyage au Liban en décembre 2025.

L'Algérie sera « le premier pays de son deuxième voyage à l'étranger », avait déclaré l'archevêque d'Alger, Jean-Paul Vesco, dans une récente déclaration à la chaîne Web Horizons TV.

Ce dernier a fait savoir que « le Pape a été invité par le président de la République Abdelmadjid Tebboune ». « Il m'a dit : si je suis invité, je viendrais volontiers. Et il a été immédiatement invité par le président », a témoigné Jean-Paul Vesco.

Reçu en audience par le président Abdelmadjid Tebboune le 8 février courant, le nouvel ambassadeur du Vatican, Javier Herrera Corona a affirmé que « la visite prochaine du pape Léon XIV en Algérie est une visite importante, soulignant que celle-ci contribuera au « renforcement des liens d'amitié et de respect mutuel » entre l'Algérie et l'État de la Cité du Vatican.

Pour rappel, la visite du Pape Léon XIV sera la première du genre pour un souverain pontif dans le pays. Elle devra être une occasion pour évoquer la situation de la communauté chrétienne d'Algérie.