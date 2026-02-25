Maroc: Agriculture - L'ADA lance un appel à projet d'Alliances Productives

L'Agence pour le développement agricole (ADA) a lancé, vendredi dernier, un appel à projets visant à identifier et sélectionner vingt idées d'Alliances Productives portées par des groupements de producteurs, en partenariat avec des acheteurs et couvrant plusieurs filières agricoles au niveau de différentes régions du Royaume.

Ce nouveau projet, qui s'inscrit dans le cadre du Programme d'appui à la transformation des systèmes alimentaires (2025-2030), financé par la Banque mondiale, fait suite aux résultats probants enregistrés par le projet pilote lancé par le ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts et piloté par l'ADA dans le cadre du Programme de renforcement des chaînes de valeurs agroalimentaire financé par la Banque mondiale, indique un communiqué de l'Agence.

Il vise à favoriser l'intégration durable des petits producteurs au sein de chaînes de valeur structurées, à améliorer l'accès aux marchés, à renforcer la valorisation des produits agricoles et à stimuler la création de valeur ajoutée, à travers l'établissement de partenariats commerciaux fondés sur des plans d'affaires bénéficiant d'un appui technique et financier de l'Etat sur une période de deux années, fait savoir la même source.

Les dossiers de candidature doivent être adressés par courrier électronique à l'adresse "alliancesproductives.ada@gmail.com", ou déposés directement au siège de l'ADA.

La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée au 31 mars 2026 à 16h30.

L'approche "Alliances Productives" promeut le partenariat entre un groupement de producteurs et un acheteur, avec l'appui de l'Etat à travers la mise en oeuvre de plans d'affaires élaborés afin de mieux répondre aux exigences des marchés, dans le cadre d'accords commerciaux clairs, équilibrés et durables, rapporte la MAP.

L'objectif pour les producteurs est d'accéder à des marchés plus rémunérateurs et à plus forte valeur ajoutée, plus fiables et capables d'absorber des volumes supérieurs à ceux des circuits traditionnels, tout en limitant la perte de valeur liée à la multiplicité des intermédiaires.

Ayant montré ses preuves dans plusieurs pays d'Amérique latine, cette approche a permis une nette augmentation des revenus des producteurs impliqués grâce à la hausse des flux de commercialisation des produits agricoles, ce qui converge parfaitement avec la vision de la stratégie "Génération Green" 2020-2030 et fût l'une des principales motivations d'adoption de ce nouveau modèle organisationnel.