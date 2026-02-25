Afrique: L'ambassade du Maroc met en place une cellule de suivi et de communication avec les citoyens marocains

25 Février 2026
Libération (Casablanca)

A la suite des incidents sécuritaires survenus au Mexique après la mort du chef du Cartel de Jalisco Nueva Generacion (CJNG) et les troubles sécuritaires qui ont éclaté dans certaines régions du pays, l'ambassade du Maroc à Mexico a pris une série de mesures préventives afin de suivre de près la situation des citoyens marocains se trouvant au Mexique.

L'ambassade a ainsi mis en place une cellule de suivi et de communication directe avec les citoyens marocains, par courrier électronique et à travers le numéro mobile de l'ambassade, afin de veiller à la sécurité de l'ensemble des citoyens marocains résidant ou séjournant temporairement au Mexique, et leur fournir les conseils nécessaires en fonction de l'évolution de la situation, apprend-on auprès de la représentation diplomatique marocaine.

L'ambassade a également contacté tous les Marocains enregistrés auprès d'elle, les exhortant à faire preuve d'une extrême prudence et à éviter les lieux de rassemblement ou les zones de troubles, et à se conformer aux instructions des autorités locales, tout en veillant à maintenir les canaux de communication ouverts avec l'ambassade afin de signaler toute urgence ou demande d'aide via le numéro de téléphone portable de l'ambassade, accessible 24/24H au 5561693849, ou via les numéros de téléphone fixes suivants : 5552451790 / 5552451786, ou par e-mail aux adresses suivantes : (sifamex@prodigy.net.mx) et (sifamex@maec.gov.ma).

Tout en continuant de suivre de près l'évolution de la situation sécuritaire dans le pays, l'ambassade compte communiquer toute nouvelle information ou tout complément d'information nécessaire, afin de garantir la sécurité de l'ensemble des citoyens marocains présents au Mexique.

