Maroc: Poursuite à Al-Qods de la campagne d'aide sociale de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif à l'occasion du mois de Ramadan

L'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, relevant du Comité Al-Qods présidé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, poursuit la mise en oeuvre de sa campagne annuelle d'aide sociale à l'occasion du mois sacré de Ramadan, conformément au plan établi pour cette opération.

Dans ce cadre, les équipes de l'Agence ont entamé la remise de lots de denrées alimentaires destinés aux centres sociaux et aux établissements hospitaliers accueillant des patients, notamment l'hôpital Al-Maqassed.

Par ailleurs, les équipes de terrain procèdent, chaque après-midi, à la distribution de repas d'iftar aux fidèles fréquentant la mosquée Al-Aqsa, tandis que l'opération se poursuit dans les cuisines caritatives, les regroupements bédouins et les villages du gouvernorat.

Le directeur général adjoint de l'hôpital Al-Maqassed, Adnan Farhoud, a fait part de sa profonde gratitude à l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, pour l'aide substantielle qu'elle apporte de manière constante, notamment durant le mois sacré de Ramadan.

M. Farhoud a précisé que les aides réceptionnées contribueront à assurer des repas aux patients, à leurs accompagnateurs et au personnel de l'hôpital.

Il a également exprimé sa reconnaissance au Royaume du Maroc, Roi, gouvernement et peuple, pour son soutien constant à la Ville Sainte et à ses institutions.

De son côté, le directeur administratif adjoint de l'hôpital Al-Maqassed, Omar Idais, a affirmé que l'initiative de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif en faveur d'Al-Qods et de ses institutions constitue un geste remarquable reflétant l'ampleur du soutien continu apporté à la Ville Sainte.

M. Idais a exprimé ses remerciements et sa considération à Sa Majesté le Roi et à l'Agence pour cet appui, notant que cette initiative annuelle n'est pas la première du genre, l'Agence ayant pris l'habitude de la mettre en oeuvre de manière régulière dans le cadre de son action caritative et humanitaire continue à Al-Qods.

Et d'ajouter que ces efforts louables traduisent une générosité et un engagement sincère envers les habitants de la ville et ses institutions, souhaitant la poursuite de ces actions porteuses de bienfaits et de rétributions.