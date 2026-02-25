Maroc: Ounahi de retour avec Girona après sa blessure

L'international marocain Azzedine Ounahi a repris l'entraînement avec le Girona FC, tournant la page de la blessure contractée lors du stage des Lions de l'Atlas en marge de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2025).

Le club catalan a officialisé le retour de son milieu de terrain à travers une publication sur son compte X, accompagnée d'une photo le montrant à l'oeuvre aux côtés de ses coéquipiers.

L'entraîneur de Girona, Míchel, a indiqué que le joueur est désormais apte à retrouver la compétition, se réjouissant de pouvoir compter à nouveau sur l'international marocain. Il a affirmé que ce retour constitue un atout important pour l'équipe dans le sprint final de la saison.

La presse catalane considère cette reprise comme un renfort de taille pour Girona, engagé dans la lutte pour le maintien en La Liga.

Le quotidien La Vanguardia souligne que la réintégration d'Ounahi intervient à un moment stratégique, à la veille d'une confrontation face au Deportivo Alavés, adversaire immédiat au classement.

Selon le journal, ce retour s'inscrit dans une dynamique encourageante pour le club catalan, qui figure parmi les formations les plus performantes du championnat depuis le début de l'année 2026.