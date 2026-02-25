Maroc: Ounahi de retour avec Girona après sa blessure

25 Février 2026
Libération (Casablanca)

L'international marocain Azzedine Ounahi a repris l'entraînement avec le Girona FC, tournant la page de la blessure contractée lors du stage des Lions de l'Atlas en marge de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2025).

Le club catalan a officialisé le retour de son milieu de terrain à travers une publication sur son compte X, accompagnée d'une photo le montrant à l'oeuvre aux côtés de ses coéquipiers.

L'entraîneur de Girona, Míchel, a indiqué que le joueur est désormais apte à retrouver la compétition, se réjouissant de pouvoir compter à nouveau sur l'international marocain. Il a affirmé que ce retour constitue un atout important pour l'équipe dans le sprint final de la saison.

La presse catalane considère cette reprise comme un renfort de taille pour Girona, engagé dans la lutte pour le maintien en La Liga.

Le quotidien La Vanguardia souligne que la réintégration d'Ounahi intervient à un moment stratégique, à la veille d'une confrontation face au Deportivo Alavés, adversaire immédiat au classement.

Selon le journal, ce retour s'inscrit dans une dynamique encourageante pour le club catalan, qui figure parmi les formations les plus performantes du championnat depuis le début de l'année 2026.

Lire l'article original sur Libération.

Tagged:
Copyright © 2026 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.