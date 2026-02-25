Maroc: La participation du Maroc au SIA de Paris, un levier important de création de richesse

La participation du Royaume à la 62e édition du Salon international de l'agriculture de Paris constitue un levier important de création de richesse et de revenus, notamment au profit des petits agriculteurs.

Cette participation, qui s'inscrit pleinement dans les objectifs de la stratégie "Génération Green 2020-2030" visant l'émergence d'une nouvelle classe moyenne agricole, oeuvre à renforcer les débouchés commerciaux des produits du terroir marocain à l'international, indique le Département de l'Agriculture dans un communiqué.

Pour la treizième année consécutive, le Maroc prend part à ce rendez-vous international majeur dédié à l'agriculture, à l'alimentation et à l'innovation agricole. Cette participation est organisée, sous l'égide du ministère de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, par l'Agence pour le développement agricole.

Placée sous le thème "Maroc, des siècles de saveurs", la participation marocaine met à l'honneur 30 groupements de producteurs représentant 46 coopératives et plus de 740 petits agriculteurs, dont 61% de femmes rurales, issus de l'ensemble des régions du Royaume, souligne la même source.

Erigé sur une superficie de 300 m², le pavillon marocain offre aux visiteurs une immersion sensorielle dans la richesse et la diversité des produits du terroir marocain, notamment l'argane, le safran de Taliouine, les dattes Majhoul, l'huile d'olive, la caroube, les plantes aromatiques et médicinales et les épices, rapporte la MAP.

A cette occasion, le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari, a présidé l'ouverture officielle du pavillon marocain et tenu une réunion avec la ministre française de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Annie Genevard. Ces séquences se sont déroulées en présence de l'ambassadrice du Maroc à Paris, Samira Sitail.

Lors de la réunion avec Mme Genevard, les deux parties ont salué l'excellence de la coopération agricole entre le Maroc et la France, renforcée en 2024 par la signature d'un accord-cadre dans les domaines agricole et forestier, ainsi que par plusieurs arrangements administratifs sectoriels.

Les deux parties ont exprimé leur volonté commune de renforcer la mise en œuvre opérationnelle des feuilles de route engagées, notamment dans les domaines de l'élevage, de la formation agricole, de la coopération sanitaire et phytosanitaire, de la gestion de l'eau agricole, et de renforcer les échanges entre organisations professionnelles des deux pays, au service d'un développement agricole durable.